東陽自結11月稅前淨利5.39億元 創8個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）汽車零配件廠東陽今天下午公布11月自結稅前淨利新台幣5.39億元，創8個月以來高點；累計前11月自結稅前淨利42.42億元，每股稅前純益6.97元，創同期次高。

東陽說明，今年4月以來市場雖因關稅和匯率等不確定因素干擾，但東陽客戶訂單和旺季需求不減，持續推動台南科工、七股與新市等新廠建設，因應未來3至5年成長布局。

產業人士分析，北美近期大雪，車用售後維修件（AM）市場需求提升，不過仍需觀察關稅以及船運等因素，東陽12月AM件仍可穩健出貨。（編輯：楊蘭軒）1141211