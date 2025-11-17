東陽迎傳統旺季 營運動能回穩 股價挑戰重回115元守穩

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：東陽公司官網

全球領先的汽車AM塑膠零組件供應商東陽(1319)，在北美AM市場市佔率居高不下，鈑金件領域具全球領導地位。法人指出，隨著傳統旺季來臨以及市場需求回升，東陽第四季營收可望進一步回升，全年仍有機會維持穩健規模。近期股價在相對低位整理後出現放量，市場關注資金回流動向，股價有望重新挑戰115元大關。

東陽產品種類超過5萬種，並在台灣、中國及歐美設有生產基地，擁有完整的全球供應鏈優勢。目前公司已取得7,800件CAPA認證，年底可望上看8,000件，強化北美AM市場議價能力。觀察過去20年營收紀錄，七成以上年度高峰集中在第四季，反映AM市場明顯的傳統旺季特性。

今年營收受關稅與匯率波動影響，AM事業年增僅1%，低於過往5~8%的平均增幅。不過，隨北美客戶庫存偏低及旺季來臨，法人看好第四季營收將進一步推升。10月營收達21.96億元，月增14%，累計前1-10月營收207.82億元，較去年同期僅微幅下滑0.73%。

為因應未來3~5年成長需求，東陽台南科工廠預計今年底完工，七股科工區廠則預計明年第四季完工，將進一步強化產能、交期與補貨能力。法人預期，明年營收可望逐季回升，配合全球供應鏈布局及AM市場需求，東陽將持續維持成長動能，成為市場資金關注焦點。

▲圖片來源：CMoney 1319 東陽 K線圖

操作觀察-短線上股價處在底部震盪整理，觀察其中融資以及投信持續增加，突破103大關可持續向上挑戰站穩115元，值得留意。

