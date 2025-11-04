東陽食空對話 吸引萬人共鳴

由東陽吳篙文教基金會主辦的「食」空之旅活動，以「古早味vs.新創風」為題，聚焦飯桌、冰品、茶飲與柑仔店等四大在地台南美食文化，吸引超過萬名網友熱烈參與，更觸動跨世代古、今派別支持，獲廣大網友好評，重新感受台南古都的文化生命力。

汽車零件龍頭大廠東陽深耕台南，成立東陽吳篙文教基金會已逾30年，推動交通安全宣導、提升行文化教育，旗下「GoNews行新聞」自媒體網路平台，分享行的安全議題，將「行文化」教育一點一滴地深植於國人心中，更年年舉辦「台南行」活動，以在地視角介紹台南的人文史蹟，讓民眾更認識古都文化。

「GoNews行新聞」日前推出台南行系列專文，精選十家台南代表性特色店家，採用「古早派」與「創新派」的對比手法，穿越時光味覺旅程，展現古都飲食魅力，深度呈現台南飲食文化從傳統的延續到現代的多元樣貌。

福泰飯桌各式菜色現點的飯桌文化，是老台南人三餐日常；必比登推薦的添厚‧家常手路菜則以創新演繹老味道。江水號是職人手作古早味冰品；太陽牌冰城是大人小孩的最愛；時尚冰店南埕衖事，則以通透的樓梯動線映照出台南巷弄，讓吃冰也可以很有儀式感。

此外，百年老字號振發茶行是歲月的古樸風景；夜市手搖起家的阿美嬤紅茶奶，有甜滋滋的幸福味。進興糖果行一秒重回童年柑仔店的回憶；「林好商店×林百貨」則結合歷史建築美學的空間，是時尚的台味選品店。

活動文章推出後引起廣泛世代共鳴，有讀者留言表示，「藉由古早派與創新派的介紹，讓年輕人認識更多老味道，也讓長輩理解創新派的傳承與延續。」另有網友肯定文章風格「有深度又溫暖，比起一般網路推薦文更能引起共鳴。」期盼希望能再舉辦這類活動。