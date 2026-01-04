東隆宮明年迎王平安祭典 王船「豎槧」安龍骨

東港東隆宮２０２７年迎王平安祭典王船，四日在王船廠進行「豎槧」（安龍骨）儀式後，開始由王船師傅建造。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

甲辰正科東港迎王平安祭典於一一三年十月初落幕後，東港東隆宮隨即展開二０二七年丁未正科迎王平安祭典籌備工作，於一一四年十月二十六日隆重舉行值年中軍府王令開光典禮後，今年元月四日再舉行王船廠王船「豎槧」（安龍骨）儀式，由丁未正科迎王平安祭典大總理洪景崇率領七角頭內外副總理、轎班爐主依古禮祭祀，祈求王船開工順利。

已被行政院核定為國家級民俗文化資產的三年一科東港東隆宮迎王平安祭典，經擲筊請示溫府王爺後，選定四日上午舉行王船廠上樑暨王船「豎槧」（安龍骨）儀式。

廣告 廣告

而王船建造前的上樑儀式，先由東隆宮電氣組人員爬鷹架至屋樑處，將太極金、五穀包（內含銅錢、錫、碳、五穀、鐵釘等）、粳粽掛在王船廠中樑上完成儀式。而「豎槧」吉時一到，負責建造王船的造船師傅們合力豎起王船骨架的前營、後塞兩塊船板予以固定，象徵士子高中、五穀豐登、人丁興旺，生生不息，避邪等吉祥寓意，完成安龍骨儀式。

王船是東港迎王祭典中最重要的法器，仿古代泉州式三桅帆船打造，十分精緻華麗，丁未正科王船依慣例由東港、小琉球九十二位造船師傅以檜木、柳安木、樟木義務接力打造，長度約四十五尺六寸，寬約十二尺六分，中桅高卅一尺九寸，造價達一千二百萬元，約五個月可以建造完成，進行開光典禮後即可開放供信眾參拜。東隆宮董事長潘慶士也特別提醒大家，即日起王船廠及建造王船區域嚴禁閒雜人等擅入，包括婦女朋友、喪家，以免觸犯禁忌。