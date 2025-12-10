東雨為專輯做華麗「鬧鐘美甲」 曝明年INFINITE活動計畫「請等我們」

東雨今年內已三度訪台。(COME ON JKSSP提供)

INFINITE成員東雨為了新專輯簽售會來台，今（10日）下午接受媒體聯訪一現身就秀出以新專輯為概念打造的華麗美甲，指尖上不只有蝴蝶圖案，還結合新歌〈Sway〉MV裡的色彩與元素，他笑說這次是為了讓大家對新專輯留下更深刻的印象，才決定把專輯「刻在身上」。這也是他第一次嘗試這麼立體的造型，連他自己都沒想到效果會這麼誇張，自爆全是因為成員成烈推坑「一定要走華麗路線」，也很符合自己「有點over」的風格。

不過美甲帶來的代價不小，東雨苦笑說，從做完指甲之後，每次洗頭大概都會掉十五根頭髮，穿衣服時也常被卡到，半夜睡到一半想抓個癢，結果忘記自己有做美甲，一抓下去臉超痛，「但對我來說是全新的體驗，很有趣。」這次新歌在編曲中塞進各種鬧鐘聲，他坦言自己就是會設一堆鬧鐘的人，有時候鬧鐘響了，連自己都被嚇一跳，甚至之前在咖啡廳開會，店裡突然播到他的新歌〈Sway〉，現場所有人一起低頭看手機，都以為是自己的鬧鐘在響，讓他覺得好笑又有成就感。

為了錄製〈Sway〉中文版，他先花六個月從零開始學中文，中途經歷兩位老師回家鄉、搬家再換老師，最後改由這次專輯的導演盯著他密集練了三週。他說，自己本業是饒舌，rap反而比較不難，真正卡關的是副歌的聲調與音節，「真的好幾次覺得舌頭要打結。」最近聽到別的歌手分享學中文唱歌的心路歷程，讓他動念之後想直接來台灣住一、兩個月。

第一次擔任專輯製作人，東雨坦言最大衝擊是「錢」。他笑說，完全超出預期，才開始反省自己這三十五年是不是活得太樂觀，但一想到有粉絲等了他六年八個月，還是很想把這張專輯當成禮物送給大家。「雖然很辛苦，但每一刻都很幸福。」他也分享與後輩們一起拍challenge 的趣事，像男團IDID成員記得他的生日特別送上蛋糕為他慶生，男團CLOSE YOUR EYES成員張汝遵則拿出當練習生時在島山公園合照透露自己也是INSPIRIT（官方粉絲名）。

東雨為了新專輯主打歌中文版，苦練中文且過程一波三折。（COME ON JKSSP）

另外，先前成員們透露有在拍攝YouTube，東雨賣關子表示：「雖然沒有辦法透露主題是什麼， 但我們拍得很開心，可以透露的是拍攝完全沒有劇本，是很自由的形式，大家可以期待我們很自然的樣子，我們為了INSPIRIT準備了很棒的節目。」至於明年是否有機會看到INFINITE合體？東雨笑說：「以我個人而言，我的優先順序一定是團體活動，雖然我不是隊長也不是INFINITE COMPANY的代表，但我是屬馬的，明年也是馬年，希望能讓大家感受到我屬馬的精氣，雖然還沒確定何時回歸，但相信成員們都會收到馬年的力量，也希望粉絲能等待我們。」

回顧今年行程滿檔，3月INFINITE以〈Dangerous〉回歸，4月在仁川舉辦安可演唱會，7月底因為個人見面會來台，9月因為音樂劇又造訪台灣，最近也出了個人專輯，讓他有更多的慾望想要做得更多，希望明年能帶著個人新專輯再和粉絲見面，喊話：「我的目標是希望今年比明年再忙兩倍。」





