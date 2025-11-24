東風經國盃籃球賽逾200小將激戰！文昌國中封王

文昌國中奪下冠軍。圖：主辦單位提供

由桃園市經國國中主辦的「2025年東風經國盃籃球邀請賽」，從九月底教師節連假開打，接續十月光復節連假一路戰到上個週末，今（23）日正式畫下句點。冠軍戰由文昌國中對上龍岡國中，雙方一路拉鋸到最後一刻才分出勝負，場邊加油聲與歡呼聲不絕於耳，為期2個月的賽事在熱烈氣氛中劃下完美句點。

本屆東風經國盃共有12支國中勁旅參賽，8天賽程、2個場地合計進行60場次賽事，超過200名球員輪番上陣拚戰。最終名次由文昌國中奪下冠軍，龍岡國中拿下亞軍，季軍為地主經國國中，殿軍則由中興國中獲得，展現桃園地區基層籃球扎實實力。

經國國中表示，特別感謝大有國中在預賽期間支援場地，讓賽事順利進行，也感謝大有國中、慈文國中、同德國中、建國國中、大竹國中、龍潭國中、大溪國中、大崗國中等隊伍共襄盛舉，家長與觀眾們熱情到場應援，讓比賽從開賽到閉幕都相當熱鬧。

校方也指出，東風經國盃能順利舉辦，最感謝東風航運董事長楊弼涵長期支持基層籃球，經國國中後援會會長潘榮慶催生賽事。經國國中籃球隊同學除上場比賽，也身兼工作人員維護場地與賽事流程，籃球隊教練林淑娟老師更身兼多職完成各項籌備工作。籃球隊後援會、合作夥伴 Wabo籃球風及「二次運球」等單位也提供強力奧援，大家齊心把賽事辦好，「一起完成一項賽事的感覺真好」。

經國國中強調，接下來各校將全力備戰國中籃球聯賽，希望所有球員持續保持健康、維持最佳狀態，在正式聯賽場上再度切磋交流，「我們球場見」。

