東高雄又有新玩法！陳其邁站台啟動 內門野森動物學校試營運 親子客搶先體驗

▲高雄市長陳其邁出席內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運啟動活動，強調攜手地方共好，打造東高雄觀光新亮點。活動後並走訪園區，近距離與動物互動，也與現場小朋友熱情交流，氣氛溫馨熱鬧。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】歷經十年規劃與推動，高雄市政府攜手民間專業團隊公私協力打造的「內門觀光休閒園區」，以「野森動物學校」為品牌，今（17）日正式舉行試營運記者會。市長陳其邁出席啟動儀式表示，園區結合生命教育、動物保育與觀光休閒功能，不僅為東高雄注入全新觀光動能，也樹立公私協力、在地共好的公共建設典範。

▲陳其邁市長致詞

陳其邁致詞指出，內門觀光休閒園區的誕生，凝聚市府、宗教團體與民間團隊的共同努力，特別感謝紫竹寺以象徵性租金提供土地，讓市府得以節省龐大徵收成本，將資源投入於園區品質與整體規劃，充分展現地方共好的精神。他也肯定經營團隊勇於投入資源，打造兼具教育性與互動性的高品質園區，讓內門擁有不輸都會區的觀光休閒環境。

陳其邁強調，野森動物學校不僅是一處觀光景點，更是推動地方創生與生態教育的重要據點。園區未來將串聯內門在地宗教文化、宋江陣頭、總鋪師美食與火鶴花產業，並結合合法旅宿與親子遊憩空間，形塑完整的觀光廊帶，吸引更多遊客深入東高雄，帶動地方產業發展。

活動結束後，陳其邁實地參觀園區設施，走進「綿綿牧場」與笑笑羊互動，並在「狐狸山谷」與小狐狸及現場孩童親切交流，現場氣氛溫馨熱絡，充分展現園區「動物是老師、森林是教室」的核心理念。

▲「野森動物學校」展現「動物是老師、森林是教室」的理念，規劃沉浸式互動體驗與動物主題課程，打造寓教於樂的生態體驗。

「野森動物學校」園區引進狐狸、水豚、哈里斯鷹、笑笑羊等共20種動物，並巧妙融入在地宋江藝陣「雙斧」意象，打造結合文化與自然的特色場域。園區規劃沉浸式互動體驗與動物主題課程，引導孩子在近距離接觸動物的過程中，學習尊重生命並認識動物習性。整體設計以動物行為需求為核心，並設有多處拍照打卡景點，以及「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」、「森點行動餐車」等餐飲服務，另規劃「森育冒險村」親子遊戲空間，打造寓教於樂的生態體驗園區。

「野森動物學校」執行長陳則夫指出，團隊以內門豐富的自然環境為基礎，規劃豐富的動物主題課程與沉浸式互動體驗，讓孩子在接觸動物的過程學習尊重生命，同時引導民眾深入認識動物的生活習性與行為表現。園區有別於一般農場營運型態，整體設計以動物行為需求為核心，透過完善的空間動線、視覺遮蔽及低干擾互動設計，讓遊客在不打擾動物的前提下，獲得更貼近自然的體驗，與動物溫柔的相遇。為加深民眾對「動物老師」的印象，團隊亦設計動物IP角色形象，並設置特色打卡拍照區，吸引遊客留下專屬於「野森動物學校」的精彩畫面與美好回憶。此外，「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」及「森點行動餐車」亦提供餐飲服務，並設置小朋友最愛的「森育冒險村」，讓小朋友盡情玩樂。

內門紫竹寺主委劉銀城對市府團隊看見內門發展潛力表達感謝，更肯定市府建設內門、克服工程挑戰，將這座結合生態與休閒的園區呈現在鄉親面前。期許園區成為鄉親的後花園、內門脫胎換骨的起點，不僅帶動周邊觀光及商業發展，更創造就業機會吸引青年返鄉；未來紫竹寺全體委監將全力支持配合園區營運，推動「宗教文化」與「休閒觀光」強強聯手，也讓內門獨特文化如宋江文武陣頭、總鋪師、火鶴花農特展等發光發熱。

高雄市政府觀光局表示，園區試營運期間採全預約制，並推出多項優惠方案，寒假期間另安排扯鈴、雜技及魔術等表演，提供親子同樂的新選擇。觀光局也提醒，園區周邊停車空間有限，建議遊客可搭乘大眾運輸，於旗山轉運站轉乘8035公車，假日並加開接駁專車。更多園區資訊與預約方式，可至「野森動物學校」官方網站或臉書粉絲專頁查詢。（圖╱記者王苡蘋翻攝）