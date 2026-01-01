東！帶我走 東檢跨年晚會宣導打詐反毒 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台東的跨年演唱會由於有天后張惠妹開唱，吸引大批人潮，台東地檢署把握機會，在「東！帶我走」跨年演唱會的台東市國際地標，由觀護人魏銘緯率東檢團隊向現場民眾進行宣導，傳遞正確法治與防詐觀念，提升民眾對毒品危害及詐騙手法的認識。

活動中，東檢團隊走入人群，向參與跨年晚會的民眾說明常見毒品樣態及最新詐騙手法，提醒民眾提高警覺，避免因一時疏忽而落入犯罪陷阱，同時強調勿隨意提供個人資料、金融帳戶或協助他人轉帳，以免誤觸法網。

本次宣導亦結合文宣品發送方式，透過實用且具辨識度之反毒、反詐宣導品，加深民眾印象，現場互動熱絡，獲得不少民眾關注與回響。

東檢強調，反毒與反詐騙工作須持續深耕於社區與日常生活場域，未來東檢將持續結合各類大型活動及在地場合辦理宣導，拉近司法與民眾之距離，共同守護安全、安心的生活環境。

照片來源：台東地檢署

