「東」進山林與鳥相逢 感受大自然造物之美

運用雙筒望遠鏡尋覓鳥蹤(東眼山自然教育中心提供)。





林業保育署新竹分署東眼山自然教育中心「鳥類觀察家」活動，預定3月7日及3月21日辦理共3場次。受東北季風帶來的「北降現象」影響，東眼山成為許多高海拔鳥類冬季降遷避寒的首選之地，造就此時節豐富的鳥類多樣性。活動期間，民眾有機會觀察到小巧靈動的繡眼畫眉、猶如紅葉及黃葉在樹冠穿梭的灰喉山椒鳥，亦可見小彎嘴畫眉、赤腹山雀、山紅頭、臺灣竹雞、藍腹鷴等常見林鳥，為山林增添無限生機。

於活動中不僅單純「看見鳥」，由專業環教師引導參與者練習「以耳代眼」，藉由學習望遠鏡的正確使用方式與基礎鳥類辨識技巧，實地走訪自然步道，循著鳥鳴聲探索林間世界，透過安靜觀察與細心聆聽，逐步建立與鳥類共處的距離感與尊重。同時，也安排顯微鏡觀察體驗，讓民眾近距離欣賞鳥羽精緻的結構與層次分明的色彩變化，感受大自然造物之美。

廣告 廣告

活動內容相當適合親子家庭共同參與，不論是大人或孩子，都能在互動與觀察中學習如何親近自然、珍惜生態。透過實際走入山林的體驗，孩子們可從小培養對動植物的尊重與關懷，在探索中發現自然的奧妙，也為家庭留下珍貴而溫馨的共同回憶。

更多新聞推薦

● 強冷空氣盤據至週五 吳德榮：未達寒流但濕冷感受更明顯