杵音文化藝術團專輯 阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠視覺化呈現

杵音文化藝術團今(22)日在臺東市馬蘭部落馬蘭聚會所，辦理《阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠的視覺化呈現》第二冊專輯出版記者會。

杵音文化藝術團長高淑娟（左）與師範大學音樂研究所呂鈺秀教授，很高興《阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠的視覺化呈現》第二冊專輯順利出版。

杵音文化藝術團現場表演阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠

杵音文化藝術團今(22)日在臺東市馬蘭部落馬蘭聚會所，辦理《阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠的視覺化呈現》第二冊專輯出版記者會，臺東縣政府文化處長李吉崇、師範大學音樂研究所呂鈺秀教授、AMIS旮亙樂團少多宜團長、阿美族事務平臺長老與代表等多人應邀出席，族人穿著傳統服飾，和大家分享專輯對部落而言的重要。

從2021年，杵音文化藝術團被文化部認定為重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者以來，藝術團便以傳承macacadaay音樂為己任，不但系統化地進行教學，更整理耆老仍能演唱的樂曲，進行視覺化的呈現，除了有樂譜幫助記憶，而且能透過影像了解歌唱的運作機制。

杵音文化藝術團長高淑娟老師說，《阿美族馬蘭Macaccadaay歌謠的視覺化呈現》專輯的出版，今年已經邁入第二冊。從去年開始，杵音文化藝術團將年輕人從耆老處學習而來的macacadaay這種多聲部個謠，進行系統的視覺呈現，有「樂譜」與「影像」，可讓歌謠的「學習更具象化」。今年的專輯，除了繼續收錄macacadaay多聲部複音歌謠，今年的專輯中，更收錄有家人聚會時，邊唱邊跳的群體舞蹈歌謠。其中的舞步動作，更可透過視覺化的影像加以學習。

這次專輯與去年出版的第一冊一樣，總共收錄有15首樂曲，透過視覺化呈現，用來記憶與傳承的樂譜被書寫，而用來觀賞與學習的影像被拍攝，杵音文化藝術團努力將macacadaay音樂進行記錄，期待透過系統化以及持續不斷的採錄，能有更多的馬蘭地區歌謠被挖掘，並希望透過多年的努力，將這些美好的音樂留下視覺的記憶。

杵音文化藝術團長期扎根地方，培育青年、陪伴孩童、凝聚部落婦女，把傳統從「被表演」變成「被延續」。他們也曾以作品拿下 「金曲獎」、並獲得 「台新藝術獎」 的肯定。從墨西哥、喬治亞、斯洛伐克到日本、馬來西亞、夏威夷，他們把馬蘭部落的聲音帶到世界各地，也讓更多人聽見屬於臺灣阿美族的macacadaay音樂之美。

臺東縣政府文化處長李吉崇表示，近幾年，在重要場所這些傳統歌謠逐漸在部落被青年所傳唱，馬蘭部落傳唱個人學習的越來越多，傳習學員也分別在學校能分享學習心得，杵音並在每年的公演，今年11月的《這一季，夏天燦亮》將歌謠深化、運用。傳唱及傳承在不知不覺中，讓祖先的智慧一直能延續下去。

師範大學音樂研究所呂鈺秀教授指出，臺灣擁有豐富的人文，各個族群都有其特色，內在蘊藏豐富的生活智慧，是臺灣的瑰寶，世界的寶藏。