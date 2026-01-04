松井珠理奈宣布結婚！低調交往三年 情定男團成員

28歲日本女星松井珠理奈，前SKE48成員，退團後專注個人演藝發展，憑甜美外型與穩健實力累積高人氣。近日她宣布喜訊，將與34歲男團「BOYS AND MEN」成員辻本達規結婚，兩人低調交往三年後正式公開婚訊，讓粉絲又驚又喜。

松井珠理奈宣布結婚！低調交往三年，與辻本達規攜手步入婚姻 。（圖／翻攝自松井珠里奈IG）

據日媒報導，兩人早在2014年於名古屋車站前首次相識，之後多年未有交集，直到透過共同朋友再度重逢才逐漸熟識。2022年松井因健康問題暫停演藝活動，辻本邀她參加露營並展現貼心照顧，成為戀情升溫的關鍵，最終發展為穩定交往。

廣告 廣告

兩人預計本月完成結婚登記，下周將在東京舉行記者會親自報告婚訊。婚後仍會持續演藝工作，並希望透過影響力振興東海地區。松井也曾坦言因父母早年離婚，對家庭充滿嚮往，能建立屬於自己的家庭，讓她感到格外幸福。

辻本達規。（圖／翻攝自辻本達規IG）

延伸閱讀

NBA/愛德華茲轟33分滅火！飆進1200顆三分球寫紀錄

PLG/野獸復出首戰轟13分！三分球霸氣宣告回歸

日職/高橋光成留西武！大聯盟3隊報價放棄 明年再戰