松井珠理奈宣布結婚！與男團成員「戀情藏3年」1原因動心

女星松井珠里奈宣布與男星辻本達規結婚。（圖／翻攝自jurinamatsui3 IG）

28歲日本女星松井珠理奈曾是SKE48成員，退團後專注個人演藝發展，以甜美外型與穩健舞台實力累積不少死忠粉絲。近日，她宣布喜訊，將與34歲男團「BOYS AND MEN」成員辻本達規步入婚姻。兩人低調交往三年後，正式公開結婚消息，令粉絲又驚又喜。

綜合日媒報導，松井珠理奈與辻本達規於2014年首次相識。當時，辻本在名古屋車站前派發節目宣傳單，巧遇正在路過的松井與SKE成員，雙方互相打招呼。多年後，透過共同朋友再次碰面，兩人逐漸熟識並建立友誼。真正促成戀情的轉折點發生在2022年，松井因健康狀況暫停演藝活動，辻本貼心邀請她參加露營活動，並在過程中展現細心與體貼，使兩人關係迅速升溫。

據了解，兩人將於本月完成結婚登記，並計劃下周在東京舉行記者會，親自向媒體與粉絲報告婚訊，分享心情。婚禮與宴會日期尚未最終敲定，但兩人表示婚後仍會繼續演藝活動，並希望能透過自身影響力振興家鄉東海地區，甚至進一步拓展全國舞台。

事實上，松井珠理奈過去受訪時也曾談及對婚姻的嚮往，她透露自己從小父母就離婚，對一家三口的記憶不多，也曾因此感到孤單，「所以如果有一天我能組建新的家庭，體驗家庭的愛，我會非常幸福。」

