松信區初選上演芯費大戰2.0？徐巧芯回應了

▲徐巧芯國會辦公室主任、國民黨前副發言人陳暉日前釋出全新形象照。（圖／取自陳暉社群平台）

[NOWnews今日新聞] 徐巧芯國會辦公室主任、國民黨前副發言人陳暉日前釋出全新形象照，遭外界解讀台北市第三選區（松山、信義）恐出現「芯費大戰2.0」？對此，徐巧芯昨（1）日回應僅表示，雖然大家可能會有競爭，但是在合作上還是可以展現黨內團結的氣勢。

陳暉日前釋出全新形象照片並寫下：「2026，松信我還在」。另一方面，前立委費鴻泰的國會辦公室主任許原榮傳出也可能投入松信區議員初選，似乎已飄出芯費大戰2.0的煙硝味，而徐巧芯昨回應採訪指出，她其實並不清楚，也沒有聽到這2位有正式宣佈參選的消息。

徐巧芯提到，她現在所知有在跑行程的國民黨籍松信區議員參選人包括：前發言人楊智伃、前發言人李明璇、青工會會長滿志剛，以及松山區里長李煥中，若有活動的時候也會邀請他們一起參加。

徐巧芯直言，雖然大家可能會有競爭，但是在合作上還是可以展現黨內團結的氣勢，她並不清楚陳暉或許原榮的最終決定是什麼。

