松信議員初選恐現「芯費大戰2.0」？ 徐巧芯回應

韓國瑜辦公室主任許原榮傳出可能投入國民黨松山信義區議員初選，由於許原榮曾任前立委費鴻泰的國會辦公室主任，如果徐巧芯國會辦公室主任陳暉也參加初選，恐會變成「芯費大戰2.0」，對此，徐巧芯今（1）日也回應此事。

韓國瑜辦公室主任許原榮傳出可能投入國民黨松山信義區議員初選，而目前已知國民黨籍參選人有4位，包括前發言人楊智伃、前發言人李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中。如果加上徐巧芯國會辦公室主任陳暉，國民黨一共有6位欲參加松山信義區議員初選。

韓國瑜辦公室主任許原榮曾是前立委費鴻泰擔任議員時的助理以及任職立委的國會辦公室主任，如果徐巧芯國會辦公室主任陳暉也參加初選，恐會變成「芯費大戰2.0」。

對此，徐巧芯今（1）日回應中天記者採訪指出，她其實並不清楚，也沒有聽到這兩位有正式宣佈參選的消息。她現在所知道的，松山信義區的國民黨籍議員參選人有在跑行程包括前發言人楊智伃、前發言人李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中，若有活動的時候也會邀請他們一起參加。

徐巧芯直言，雖然大家可能會有競爭，但是在合作上還是可以展現國民黨團結的氣勢，至於其他兩位並不清楚他們的最終決定是什麼。

