松信議員初選白熱化 楊智伃宣布參選 徐巧芯送蒜力挺

左起：國民黨桃園市議員凌濤、立委徐巧芯和前發言人楊智伃，一同在吳興市場菜販前預祝選舉順利。（孫敬攝）

國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉。掃街同時巧遇立委徐巧芯正在發放立法院長韓國瑜限量春聯，徐巧芯特別遞上象徵「凍蒜」的大蒜，祝福楊智伃心想事成，並喊話國民黨要團結一致，支持年輕一代投入政治。

楊智伃今日在桃園市議員凌濤陪同下，於吳興市場掃街前正式宣布投入松信區議員選舉。沿路掃街與民眾親切互動，更有買菜媽媽熱情相擁鼓勵，高喊「凍蒜」為其加油。同場掃街中，楊智伃也與欲參選松信區的民眾黨前副祕書長許甫擦身而過，2人互道加油。隨後，徐巧芯在發放限量春聯時與楊智伃巧遇，除了親自送上大蒜祝福，也強調藍營應給予年輕世代理想與機會。

在楊智伃正式宣布參選後，松信選區競爭更加白熱化。國民黨內同樣爭取初選的還包括前發言人李明璇、吳志剛辦公室主任滿志剛、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮、富錦里長李煥中及徐巧芯辦公室主任陳暉。因藍營初選制度保障現任議員，預料該區將上演「6搶2」的激烈戰況。

