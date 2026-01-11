松信議員戰 藍白合搶6席

國民黨前青年部主任陳冠安（左）與國民黨前發言人李明璇（右）力拚藍營提名參選北市議員，2人11日在北市信義區福德市場合體拜票，並推出「聯合競選面紙」。（孫敬攝）

備戰年底北市議員選舉，台北市松山、信義區新人輩出，藍白競合更是引發話題，前國民黨發言人李明璇11日強調，藍白合是在野共識，藍營估計提5席再加上民眾黨前副祕書長許甫1席，兩黨合作目標就是將6席都搶下來，讓民進黨席次不再多於目前3席。

松信應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委，民進黨議員許家蓓因病過世。目前國民黨有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨包括許淑華、張文潔和洪健益。

李明璇昨與爭取藍營提名參選北市南港、內湖的國民黨前青年部主任陳冠安合體，前往信義區福德市場拜票，共同推出「聯合競選面紙」，沿路許多民眾熱情回應，更有人接過面紙喊出「你們兩個我都支持」，場面十分溫馨。

廣告 廣告

被問及選戰策略，李明璇笑稱自己最大優勢就是勤奮，一大早5時就出門拚到最後一刻，掃街前聲音已明顯沙啞。對同樣投入松信的許甫，李明璇強調，藍白合是在野共識，國民黨估計提5席再加上許甫，兩黨合作目標把6席都搶下來，讓民進黨席次不再多於3席。

國民黨台北市議員李明賢曾預估，李明璇有望拿下北市議員選舉第一高票，甚至破3萬票。李明璇聽後驚呼，感謝這位「異父異母」的哥哥抬愛，這讓她每天戒慎恐懼一刻都不敢鬆懈，坦言自己在全國雖有知名度，但沒有接觸政治新聞的民眾不知道她是誰，希望在初選前就把74個里全部走遍。

許甫觀察指出，松信雖有9席議員空間，但對民眾黨來說是既艱鉅但又單純的挑戰，議員為多席次選舉，彼此間存在既競爭又合作的關係，直言很難說有禮不禮讓或藍白合不合作的問題。

許甫說，民眾黨對於選舉本就有很明確的遊戲規則和制度，從來都不是現任優先或指定誰去哪一區參選，只要一切遵照遊戲規則，有更多人願意投身公職的服務都應該樂見其成。