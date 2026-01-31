松信郭凡宣布參選 留學與幕僚經驗成亮點

郭凡勤走基層，時常在市場內出現拜票。(郭凡臉書)

台北市議員參選人郭凡今(31)日正式對外宣告，將投入信義、松山區市議員選舉。郭凡強調自己並非「選舉才出現」的空降部隊，而是土生土長的在地子弟。憑藉五年的澳洲留學經驗與國內扎實的政治幕僚訓練，郭凡主張以「新政治」取代政治惡鬥，並承諾將以乾淨、不擾民的選風，為最愛的故鄉實現政治理想，呼籲鄉親給予在地青年一個發揮專業、服務鄰里的機會。





在地成長與國際視野 郭凡：我準備好了 郭凡表示，在信義松山區成長的深厚情感，是他投入公共事務的原動力。相較於其他參選人，他已為此目標努力數年，並非臨時起意。在澳洲留學的五載寒暑，讓他具備國際化的治理視野，而回國後完整的幕僚歷練，更讓他擁有「問政即戰力」。郭凡承諾，進入議會後將免去磨合期，能立即針對地方需求精準監督。

堅持乾淨選舉 打造不擾民的新政治 面對傳統選舉的紛擾，郭凡堅持「新政治」的核心價值，承諾選舉期間絕不惡意抹黑、不進行無謂政治惡鬥。他強調，服務應建立在理性溝通與專業問政之上，未來將以實際行動證明，在地青年能以清新、高效的能量，為松山信義區開創更好的政治環境。