松信6搶2大亂鬥！楊智伃、李明璇 雙姝對決
[NOWnews今日新聞] 國民黨智庫副執行長凌濤現身松山信義區，力挺正式宣布參選市議員的黨發言人楊智伃，大讚在司法威脅下毫不退縮的戰鬥力。隨著楊智伃參戰，松山信義區已經有不少國民黨新人表態要參選，形成激烈的6搶2大亂鬥。
楊智伃曾任體育主播及黨務工作，回台後積極參與立法院政策攻防。凌濤指出，楊智伃日前因「喝水事件」一戰成名，近期對決爭議影集《零日攻擊》導演的濫訴展現強悍戰鬥力，根據團隊數據報告，她的聲量與知名度已穩居松信區候選人前茅。掃街時凌濤與戰友立委徐巧芯也一同現身，公開表達對新生代勇者的強力支持，呼籲選民給予有活力、陽光的候選人機會。
分析松山信義區選情，現任議員秦慧珠、詹為元、戴錫欽等人尋求連任，另外徐巧芯、王鴻薇選上立委，留下兩席空缺，成了兵家必爭之地，新人競爭相當激烈，除了楊智伃，有意角逐的還有前發言人李明璇、北市青工前總會長滿志剛、韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中，以及徐巧芯辦公室主任陳暉。其中擁有知名度的楊智伃、李明璇，即將上演雙姝對決。
