松坂大輔解析道奇日投三本柱 盛讚佐佐木朗希、山本由伸王牌實力

（記者石耀宇／綜合報導）朝日電視台昨（29）日播出特別節目《TAMORI STATION 大谷翔平・山本由伸・佐佐木朗希 ドジャースWS連覇までの物語》，以3小時篇幅回顧洛杉磯道奇本季完成世界大賽二連霸的關鍵歷程，並請來前日職名投松坂大輔深入解析「日籍三本柱」的投打表現。

圖／山本由伸、佐佐木朗希。（翻攝 IG）

節目特別聚焦季末以救援投手身分重返大聯盟舞台的佐佐木朗希。他在國聯分區系列賽第4戰於1比1平手的8局登板，連投3局無失分，完美封鎖對手打線。松坂大輔在節目中回顧指出，佐佐木復出後投球動作重新找回躍動感，直球球威明顯回升，「就算直球投在好球帶正中央，也有不會被打中的速度和力量」，認為這是頂尖投手狀態到位的象徵。

根據數據，佐佐木朗希今年季後賽共出賽9場，拿下3次救援成功、2次中繼成功，防禦率僅0.84，是道奇牛棚中最穩定的後盾之一，在球隊完成世界大賽二連霸過程扮演關鍵角色。

節目也詳細拆解山本由伸在世界大賽的投球內容。山本在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，之後持續以先發身分繳出壓制演出，最終獲選世界大賽MVP，成為道奇二連霸的最大功臣之一。

松坂大輔分析指出，山本最大的武器不只是球速或變化幅度，而是「所有球種出手動作幾乎一樣」。他說，一般投手只要握法不同、球種切換，出手細節就容易被打者「抓破綻」，但山本能把這些差異隱藏得極好，「直球和變化球從出手到球釋放的軌跡幾乎分辨不出來」，讓打者即使事先預設球路和進壘位置，仍很難做出有效揮擊，「這就是他能長時間壓制打者的原因」。

