松山之春點燈儀式暖心登場 「熊敏」潘欽章、蕭美萍攜手共關懷

（記者石耀宇／綜合報導）一年一度「松山之春點燈寒冬送暖公益活動——」在校園豎立起本年度最高的環保聖誕樹，一點燈就成為全場焦點。泛美國際文教基金會董事長張如君女士表示，此次活動已經邁入22週年，活動能夠年年延續、圓滿推動，全賴眾多單位與貴賓長期相挺。其中，熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章與2026第二十一屆全球城市小姐世界主席蕭美萍夫婦二人，更是名副其實的「愛心行動派」，特別從金門跨海千里趕返出席，讓她格外感動。

圖／熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章及太太蕭美萍2人，都十分熱心公益。（臺北市松山社區大學 提供）

此次點燈活動主要支持與贊助者包括：中華全球城市選拔協會理事長許錫松先生、2026第二十一屆全球城市小姐台灣賽區主席暨湛藍國際股份有限公司董事長藍郁晴女士、熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章先生與2026第二十一屆全球城市小姐世界主席蕭美萍女士，在眾多團體與企業的支持下，點燈活動不僅順利完成，更將愛心與資源延伸到弱勢族群與一般社區民眾，也象徵環保與公益持續在在地深耕。

臺北市副市長林奕華女士、社會局長姚淑文女士及松山區區長鄭朝元先生等官員，也都表達支持與肯定，並親自出席、積極全程參與本次活動，展現市府對社區公益與民眾健康的重視。

圖／蕭美萍(圖左一)、藍郁晴(圖左二)、叢樹朗((圖左四)及許錫松(圖左五)，開心和台北市副市長林奕華(圖中)共同出席「松山之春」聖誕點燈公益活動。（臺北市松山社區大學 提供）

身為「全球城市小姐」世界賽主席，蕭美萍長期投入慈善活動，她認為公益不僅是付出，更是學會感恩與分享的過程。這次參與松山社大的活動，讓她深刻體會到社區凝聚力的重要性，也期待未來能有更多機會與松山社大合作，攜手推動善的力量。

泛美國際文教基金會張如君董事長特別感謝多年支持公益、身體力行環保與教育活動的熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章及蕭美萍伉儷，即使目前仍在金門監工建案，仍不辭舟車勞頓親臨活動現場，以實際行動支持社區、支持教育，成為點燈現場最溫暖、也最動人的身影。

圖／「松山之春」聖誕點燈公益活動主辦人泛美國際文教基金會董事長張如君，很感謝各界的響應支持。（臺北市松山社區大學 提供）

本次活動主辦單位為：財團法人泛美國際文教基金會張如君董事長、臺北市松山社區大學黃心慈校長。協辦單位為：紫青國際商會郭金耀會長、台北市立中崙高級中學、珠驤保健有限公司陳榮驤董事長。贊助單位包括：鼎豐國際網路有限公司鄭博文執行長、大宇國際證券投資顧問股份有限公司張宇明董事長、中華海洋生技股份有限公司陳樹人總經理、澤生生技張恭銘、大全聯中崙店、知時選課李昱欣執行長。

