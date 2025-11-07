松山分局攜手土銀反詐宣導！ 呼籲學童謹記４不口訣

活動照片。（圖／翻攝畫面）

臺北市政府警察局松山分局結合防詐夥伴臺灣土地銀行，日前前往敦化國小，舉辦4場防詐專題演講，對象為3至6年級學生，透過生動互動的講解與趣味問答，讓學童們從小就學會「識詐、反詐、不被詐」。

松山分局以生活中常見的情境舉例，提醒學童要學會辨識可疑來電、簡訊與電子郵件，遇到陌生訊息要記得「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」，同時也強調不拍攝、不傳送私密照片及影像，保護自己的隱私與安全。

活動中特別以「全民普發現金」為例，以圖文方式向學童說明詐騙手法。其一為詐騙集團以「普發現金入帳通知」為由，發送釣魚簡訊或電子郵件，誘導民眾點擊假網站並輸入金融（信用）卡資料；其二則是假冒檢警，謊稱民眾身分遭冒用，要求「配合偵辦」而騙取財產。警方提醒，政府不會以簡訊或電子郵件通知領取現金，更不會要求轉帳或操作金融帳戶，請學童回家提醒家長，共同提高警覺。

警方表示，將持續與民間企業及校園合作，推動更多生活化、互動式的防詐教育，讓學童不僅能保護自己，更能成為提醒家人的小小識詐員。

