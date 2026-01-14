松山分局結合慈濟歲末祝福活動 溫馨宣導反詐騙

MEITU 20260114 125835166

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山分局日前結合慈濟基金會舉辦之歲末祝福活動，由分局長丁靖率領犯罪預防宣導團，深入社區向民眾進行反詐騙宣導，提醒大家提高警覺，守護自身財產安全。

MEITU 20260114 125908624

詐騙集團經常利用年節期間民眾彼此關心祝福、互動頻繁的時機行騙，透過假投資、假冒親友或公部門等話術，誘使民眾降低戒心而受騙。本次活動藉由慈濟歲末祝福的溫馨場合，警方以面對面方式與民眾互動，結合實際案例說明常見詐騙手法及最新詐騙趨勢，並提醒防範重點，使反詐觀念更貼近民眾生活，也更容易被民眾理解與記住。

廣告 廣告

MEITU 20260114 125943163

松山分局表示，將持續結合各類社區活動及民間資源，主動走入社區推動反詐騙宣導，並提醒民眾善用165反詐騙專線，即時查證可疑訊息，共同降低受騙風險。