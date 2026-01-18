松山吃麻油雞宣示參選松信市議員？ 楊智伃：繼續在第一線為台北市民打拚

被勸進、布局選松山信義區市議員的國民黨前發言人楊智伃，晚間在臉書發文表示，至松山「施家麻油腰花」吃麻油雞湯，宣示「繼續在第一線，為台北市民打拚、為生活努力」。截自楊智伃臉書



記者周志豪／台北報導

台北市議員年底改選，有意參選新人已動作頻頻。被勸進、布局選松山信義區市議員的國民黨前發言人楊智伃，晚間在臉書發文表示，至松山「施家麻油腰花」吃麻油雞湯，宣示「繼續在第一線，為台北市民打拚、為生活努力」。

被勸進、布局選松山信義區市議員的國民黨前發言人楊智伃，晚間在臉書發文表示，至松山「施家麻油腰花」吃麻油雞湯，宣示「繼續在第一線，為台北市民打拚、為生活努力」。截自楊智伃臉書

由於楊智伃雖已私下拜會諸多黨內要角告知參選意願，但至今未正式宣布參選，今天的麻油雞文，被解讀是為將正式投入選舉暖身。

楊智伃在臉書表示，明天天氣開始轉冷，先用一碗熱呼呼的麻油雞湯，替自己也替身體補足能量，在松山路松德宮旁邊的施家麻油腰花，是我冬天跟家人必吃的美食。

楊智伃說，一碗暖暖的麻油雞湯，告訴自己腳步不能停，心要暖，力量才會持續，會「繼續在第一線，為台北市民打拚、為生活努力」，也提醒大家，未來幾天記得多加件衣服、照顧好身體。

