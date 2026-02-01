松山慈惠堂寒冬送暖 藍白新人現身拚曝光

國民黨前發言人李明璇表示，自去年中秋節就開始準備選舉，選區內近期越來越多競爭者出現，認為選舉靠的是實力、態度及論述，來爭取選民的認同，所有的競爭關係不一定要是惡性，也可以是良性的競爭。（孫敬攝）

信義區富錦里里長李煥中（左），期望以基層的經歷開啟新的參政路徑，讓民眾看到的是做事的質量而不只有網路的聲量，也讓以後國民黨欲投入選舉的基層，有一個參考的指標。（孫敬攝）

藍白合議題上，許甫（左）回應會先做好自己被大家看見，讓民眾黨選民集中支持，讓中間的選民肯定，也是現在最努力的方向。（孫敬攝）

台北市信義區松山慈惠堂今日辦理的冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，台北市副市長林奕華（前排右2）亦出席關懷長者。（孫敬攝）

今年九合一大選松山、信義選區白熱化，台北市信義區松山慈惠堂今日辦理的冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，也成為欲爭取參選松信選區新人拜票的重要場合。松信選區今年應選9席，現空出3席，藍綠白已至少有8名新人表態參選，加上民眾黨前副秘書長許甫加入，松信選情將更為激烈。

松山慈惠堂今日辦理115年台北母娘文化季歲末冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，松山信義選區新人也出席與民眾拜早年。欲參選松信的國民黨前發言人李明璇表示，自去年中秋節就開始準備選舉，選區內近期越來越多競爭者出現，認為選舉靠的是實力、態度及論述，來爭取選民的認同，所有的競爭關係不一定要是惡性，也可以是良性的競爭。

廣告 廣告

對國民黨中常會28日通過直轄市議員提名辦法，李明璇回應自己雖有年齡加權，新人加權則未確定，直言沒有要靠加權勝選，只要有行程就會去，這才是自己勝選的方式。至於民眾黨前副祕書長許甫加入是否會分票？李回應，希望藍白在松信能一起合作拿下6席，而不是讓民進黨在這個選區有更多競爭的空間。

藍白合議題上，許甫回應會先做好自己被大家看見，讓民眾黨選民集中支持，讓中間的選民肯定，也是現在最努力的方向。同時，許認為多席次選舉沒有裡不禮讓的問題，尊重每個政黨的提名策略，民眾黨今年在6區皆提名1席，鼓勵支持民眾黨的朋友全力支持選區提名出來的人。

欲爭取國民黨初選，信義區富錦里里長李煥中表示，國民黨提名5席、新人提名2席，競爭非常激烈，期望以基層的經歷開啟新的參政路徑，讓民眾看到的是做事的質量而不只有網路的聲量，也讓以後國民黨欲投入選舉的基層，有一個參考的指標。未來若有機會勝選市議員，李強調將積極推動信義區公辦都更、長者照護，以及第一間市立毛小孩醫院。

【看原文連結】