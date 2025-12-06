松山文創園區創歷史新高！ 年度入園人次首度突破1000萬
松山文創園區自2011年開園以來，於2025年11月中旬首次達成年度千萬人次入園的里程碑，創下開園以來最高紀錄。
人流數據： 全年入園人次突破千萬，單月人次更有四度破百萬紀錄。暑假期間，單日入園人次更三度逼近8萬人，寫下歷史單日最佳表現。
觀光價值： 園區憑藉深厚文化底蘊與多元藝文展演，每月穩定名列於「觀光遊憩據點」遊客人數前三名，並獲選2025年「永續旅遊目的地銀獎」及交通部觀光署「台灣觀光100亮點」。
滿意度提升： 園區持續改善公共服務與導引指標，滿意度皆創歷年最佳，餐飲空間滿意度高達97%，公共設施滿意度更成長至92%。
松山文創園區總監趙釧玲表示，這份成果不僅見證園區作為「文化資產再利用實踐場域」的核心價值，更奠定其作為熱門觀光景點的地位。
自辦活動強化定位，大巨蛋助攻人流強勁成長
園區以「臺北市原創基地」為定位，2025年規劃六場主題自辦活動，合計長達189天，成功吸引近兩百萬人次參與。
主題活動： 從年初的「大過蛇年」節慶活動，到集結全台39所大專院校的「松山文創學園祭」，再到夏季結合「潮臺北」的「2025夏日松一下」，以及邀請老員工回娘家的「松山菸廠86週年廠慶」。
原創基地節好評： 壓軸登場的「2025原創基地節—沿之有物」以舊產業鐵道為主軸，攜手產業遺產群展開串聯，成功獲得國內外遊客好評。
同時，松山文創園區人流強勁成長也歸功於城市合作與周邊場館的串聯：
大巨蛋效應： 大巨蛋下半年的多場體育賽事與演唱會，為松山文創園區挹注了大量人流。民眾將園區視為「活動前聚集」與「散場停留」的核心場域，加上主辦方常於園區販售周邊商品，使園區成為 IP 變現與粉絲互動的首選場地。
國際樞紐： 園區也積極參與國際合作，作為「2025世壯運」選手主認證中心，展現了作為國際城市交流與活動樞紐的實力。
夜間人流成長兩倍，松菸展望2026打造夜間文化新地標
根據人流數據統計，松山文創園區自2022年啟動夜間試營運以來，夜間人流成長已達兩倍。園區透過積極建置光環境優化工程，提升夜間入園體驗與場域安全性。
趙釧玲總監展望2026年，期許園區持續深化全日入園體驗，並期待遠東 Garden City 商場棟開放營運後，能與臺北文化體育園區相互串聯合作，共同發揮城市區位優勢及跨界文化厚度，打造臺北城市的夜間文化新地標。
為歡慶年度入園人次破千萬，松山文創園區Facebook粉絲專頁與Instagram即日起至12月31日推出抽獎活動，邀請民眾留言分享自身在松菸的生活記憶與美好片刻，即有機會獲得松菸限量周邊好禮。
更多新聞推薦
其他人也在看
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
無菸清新好環境 嘉市頒獎表揚專業醫護及志工
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府衛生局12/5日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 […]觀傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
新北耶誕城光雕秀躍上市府 結合德國市集感受耶誕氣氛
生活中心／王毓珺 嚴凱 新北報導新北歡樂耶誕城，今天（5日）第二支3D雷射光雕投影秀，正式躍上市府大樓，LINEFRIENDS的人氣角色〝莎莉〞也到場，跟市長侯友宜同歡、比拚人氣，今年的耶誕城，不只有光雕秀，還有德國耶誕市集，讓民眾不用出國就能感受濃濃的耶誕氣氛。主持人：「請啟動。」隨著倒數結束，揭開序幕，第二支3D雷射光雕投影秀，躍上市府大樓，LineFriends的人氣角色們，喚醒馬戲魅力，讓人看了目不轉睛，沉浸在奇幻冒險的光影世界。新北市長侯友宜：「今年新北的歡樂耶誕城，用魔幻馬戲團嘉年華的方式，來做一個呈現，在呈現的過程當中，特別跟LINEFRIENDS（結合），短短這段時間裡面，新北歡樂耶誕城就來了300萬的人次。」新北耶誕城光雕秀躍上市府 結合德國市集感受耶誕氣氛（圖／民視新聞）LineFriends的莎莉，也到場跟大家同歡，拍照時更是活力滿滿，要跟市長比拚人氣。民眾：「很像在國外，就燈光啊還有攤位，然後很熱鬧的感覺。」民眾：「就是每一年都會有辦這個活動啊，還不錯每年都有來，聖誕節快樂耶。」新北耶誕城光雕秀躍上市府 結合德國市集感受耶誕氣氛（圖／民視新聞）不只有光雕秀，點亮新北耶誕城的夜空，還有連續舉辦多年的德國耶誕市集，將近50家的攤商也同步開幕，以暖黃色的燈光裝飾，營造溫馨氛圍，搭配德國經典美食，讓民眾不用出國就能感受耶誕氣氛。新北市長侯友宜：「我們特別請到德國來，做一場讓大家永遠難忘懷的，德國耶誕市集，把德國慶祝耶誕的文化，不管是在德國的料理美食，以及在耶誕節的冬季的氣氛，能夠帶到我們的市民廣場。」最受矚目的，巨星耶誕演唱會，也即將登場，誰說耶誕城只能拍拍照，快來親身體驗，留下難忘的冬季回憶。原文出處：新北歡樂耶誕城人氣旺 第2支3D雷射光雕投影秀啟動 更多民視新聞報導新北耶誕城演唱會卡司出爐！韋禮安唱壓軸 主持、歌手名單一次看新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策2025新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉耶誕城 副市長陳純敬揪民眾一起來逛市集民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
全台十一家醫院串聯 2025小陽光畫展在奇美博物館綻放希望之光
小陽光畫展首次進駐奇美博物館 公益藝術邁向新里程 【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「2025小陽光畫展—輝灑希望．迎向陽光」今年首次走進奇美博物館，以跨界合作的方式展出燒傷與顏損孩子的創作，更推出線上數位策展，讓大眾無論身在何處都能感受作品中滿溢的勇氣與韌性。畫展由陽光基金會、奇美醫院與台灣輝瑞大藥廠共同主辦，今（12/5）於奇美博物館二樓豐收廳正式開展，主辦單位代表、全台策展醫院代表及兩位小畫家共同出席，一同為希望之光揭幕。 十五年公益旅程 從桌曆到博物館舞台 自2010年起，陽光基金會以創作陪伴燒傷顏損孩子；2014年輝瑞加入支持，並於2020年率先在企業內展示畫作。自2023年起推動巡迴畫展，將小陽光作品帶入全台各地。今年作品首度於奇美博物館展出，象徵公益藝術推動的一大突破。 陽光基金會董事長劉陽明表示：「每一筆色彩都寄託著孩子們對未來的期盼，也象徵他們重生的勇氣。我們希望透過實體與線上同步策展，讓更多人認識燒傷顏損孩子的處境，也邀請大家成為他們的陽光。」 奇美醫院院長林宏榮也強調：「真正的醫療不僅是治癒身體，更是陪伴心靈的復原。畫展進入博物館別具意義，展現『藝術入醫療，生命更閃耀健康醫療網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
《戰車世界》2026節日大作戰開跑！完成任務即可招募班尼迪克康柏拜區車長
戰遊網旗下《戰車世界》年度壓軸活動「2026節日大作戰」今日正式展開！今年的節日大使由全球知名演員班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch) 擔任，他將在 「2026節日大作戰」期間展現他的招牌機智、智慧與幽默感。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子…霸凌增至3人！議員PO圖：他只是8歲小孩 全網灌爆一面倒
是出來救火還是澆油？立委賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 141
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 241
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 13 小時前 ・ 8
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 153
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 343