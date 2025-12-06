松山文創園區創歷史新高！ 年度入園人次首度突破1000萬





松山文創園區自2011年開園以來，於2025年11月中旬首次達成年度千萬人次入園的里程碑，創下開園以來最高紀錄。

人流數據： 全年入園人次突破千萬，單月人次更有四度破百萬紀錄。暑假期間，單日入園人次更三度逼近8萬人，寫下歷史單日最佳表現。

觀光價值： 園區憑藉深厚文化底蘊與多元藝文展演，每月穩定名列於「觀光遊憩據點」遊客人數前三名，並獲選2025年「永續旅遊目的地銀獎」及交通部觀光署「台灣觀光100亮點」。

滿意度提升： 園區持續改善公共服務與導引指標，滿意度皆創歷年最佳，餐飲空間滿意度高達97%，公共設施滿意度更成長至92%。

松山文創園區總監趙釧玲表示，這份成果不僅見證園區作為「文化資產再利用實踐場域」的核心價值，更奠定其作為熱門觀光景點的地位。

自辦活動強化定位，大巨蛋助攻人流強勁成長

園區以「臺北市原創基地」為定位，2025年規劃六場主題自辦活動，合計長達189天，成功吸引近兩百萬人次參與。

主題活動： 從年初的「大過蛇年」節慶活動，到集結全台39所大專院校的「松山文創學園祭」，再到夏季結合「潮臺北」的「2025夏日松一下」，以及邀請老員工回娘家的「松山菸廠86週年廠慶」。

原創基地節好評： 壓軸登場的「2025原創基地節—沿之有物」以舊產業鐵道為主軸，攜手產業遺產群展開串聯，成功獲得國內外遊客好評。

同時，松山文創園區人流強勁成長也歸功於城市合作與周邊場館的串聯：

大巨蛋效應： 大巨蛋下半年的多場體育賽事與演唱會，為松山文創園區挹注了大量人流。民眾將園區視為「活動前聚集」與「散場停留」的核心場域，加上主辦方常於園區販售周邊商品，使園區成為 IP 變現與粉絲互動的首選場地。

國際樞紐： 園區也積極參與國際合作，作為「2025世壯運」選手主認證中心，展現了作為國際城市交流與活動樞紐的實力。

夜間人流成長兩倍，松菸展望2026打造夜間文化新地標

根據人流數據統計，松山文創園區自2022年啟動夜間試營運以來，夜間人流成長已達兩倍。園區透過積極建置光環境優化工程，提升夜間入園體驗與場域安全性。

趙釧玲總監展望2026年，期許園區持續深化全日入園體驗，並期待遠東 Garden City 商場棟開放營運後，能與臺北文化體育園區相互串聯合作，共同發揮城市區位優勢及跨界文化厚度，打造臺北城市的夜間文化新地標。

為歡慶年度入園人次破千萬，松山文創園區Facebook粉絲專頁與Instagram即日起至12月31日推出抽獎活動，邀請民眾留言分享自身在松菸的生活記憶與美好片刻，即有機會獲得松菸限量周邊好禮。

