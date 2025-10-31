松山文創園區「原創基地節」盛大揭幕！ 循舊鐵道軌跡，首度串聯臺北工業遺產帶





松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物 TRACING THE ECHOES」將於明日盛大登場。臺北市文化局局長蔡詩萍在記者會上指出，松山菸廠、臺北酒廠（今華山1914文創園區）、臺北啤酒工場等在內的「臺北工業遺產帶」，對城市發展意義重大，亦是現今臺北市東西文化軸及產業軸並行的重要廊帶。他期許原創基地節能帶領市民及旅客以不同視角，深入認識臺北市與產業鐵道歷史。

松山文創園區總監趙釧玲表示，本屆原創基地節除了回溯松菸自身的故事，更將原創基地節從松菸向外延伸，透過《東西通行證》小冊串聯各個產業遺產，讓歷史記憶化為可以觀看、行走、思索的文化路徑。

六組現地創作點亮古蹟，戲劇重現菸廠日常

本次原創基地節以「沿之有物」（TRACING THE ECHOES）為主題，強調「沿著過去，處處有物」的核心概念：

現地藝術創作： 六組現地創作藝術家，包括 Margott Guillemot、藝術團隊「三明治工」等，將作品設置於三號變電站外牆、辦公廳舍前小圓環、鍋爐房等場域，帶領民眾重新感受松菸場域與鐵道記憶。

表演藝術： 「石東製作」率先演出作品《廠的日常》片段，以遊走式戲劇邀請現場嘉賓走入松山菸廠記憶時光。「九涉」團隊編導的作品《集散地》也將登場，兩組表演藝術以不同視角重現松菸故事，注入多元感官體驗。

白晝之夜響應： 戶外藝術作品將於11月1日白晝之夜期間持續點亮24小時，讓民眾日間至深夜皆可感受作品與古蹟之美。

跨界聯名：臺鐵「菸廠尋味便當」、紳士雪茄捲重現舊時光

原創基地節除了藝術作品，也推出多項充滿懷舊情懷的聯名周邊活動，將過去舊鐵道的日常景象帶至民眾生活：

臺鐵聯名便當： 松山文創園區首度與臺鐵公司攜手，聯名推出「菸廠尋味便當」。便當採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜形式，並以地瓜飯佐四道配菜，菜色靈感源自老員工的記憶，呈現舊時光的經典風味。聯名便當將於10月31日至11月16日於臺鐵夢工場限量販售。

雪茄工廠記憶： 園區亦與 RIVON 禮坊合作推出「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」，重現松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史記憶。

記憶座談會： 園區將於11月15日舉辦「我家在鐵路邊──松菸旁生活記憶」座談會，邀請與松菸有深厚連結的嘉賓蒞臨分享，回望松菸一帶與鐵道運輸的生活記憶。

本次原創基地節活動期間，戶外展區將24小時開放，邀請民眾沿著時間與空間的脈絡一路探索，親身感受松菸文化與臺北產業鐵道的歷史風貌。

