松山機場停電逾1hr！ 旅客：摸黑如廁、扛行李爬樓梯

松山機場國際線停電1個多小時，候機室、報到櫃台一片黑。（圖／民眾提供）

松山機場12月1日下午發生大停電，國際線候機室、免稅店、餐廳、廁所等陷入一片漆黑，手扶梯、電梯也暫停運作，旅客被迫摸黑上廁所，扛行李爬樓梯，餐飲服務大受影響！民航局表示第一時間啟動發電機，確保報到和通關不受影響，停電持續超過1小時才全數復電。台電則直到復電3小時後才回應，中山區也有4698戶停電近12分鐘。

松山機場國際線於 12月 1日下午 1點多發生大規模停電事件，造成候機室、免稅店、餐廳、廁所等區域陷入一片漆黑，連手扶梯和電梯也暫停運作。旅客被迫摸黑上廁所，甚至需扛著行李爬樓梯。民航局表示第一時間啟動發電機，確保旅客報到和通關程序不受影響。停電持續超過 1小時才全數復電，而位於松山機場附近的中山區也有 4698戶居民經歷了 12分鐘的停電。

候機室內一片漆黑，旅客們準備搭機卻在松山機場遇上大停電，加上警報器鈴聲大響，讓人感到緊張。國際線報到櫃台、免稅店、餐廳、廁所全部陷入黑暗，使旅客們提心吊膽，擔心發生意外或行程受到耽誤。有旅客表示上廁所需要用手機照明，覺得機場設施不如其他地方完善。由於停電，咖啡機等設備無法運作，影響了餐飲服務。

手扶梯、電梯都暫停運作，不少旅客只能扛行李爬樓梯。（圖／TVBS）

不只廁所沒有照明，手扶梯和電梯也全部停止運作，旅客只能扛著大包小包慢慢爬樓梯。機場內的 ATM 也暫停服務，餐廳生意被迫停擺，營業額大受影響。一位餐廳員工表示，停電發生在用餐高峰期，當時有許多日本客人進來，但由於餐點都是現點現做，他們無法接單服務。民航局迅速回應此事件，表示松山機場國際線是在 13:36發生跳電，隨即啟動發電機，確保旅客報到與通關不受影響。機場方面在 14:00接獲台電通報，指出停電原因是連結饋線跳脫，並於 14:48恢復供電。整起事件並未影響航班運作，而 ATM 暫停服務只是復電過程中的測試。

位於松山機場旁的中山區民權東路與復興北路一帶，也同時發生停電狀況，有網友指出連網路都斷線。一棟 15層樓的商辦大樓內的台式連鎖餐廳表示，雖然在用餐時間跳電約十分鐘，但影響不大。值得注意的是，台電直到復電後三小時，傍晚 5點多才發布正式回應，說明總計有 4698戶受到停電影響，並於 1:48分隔離故障區間，在 12分鐘內除民航局辦公大樓外全數復電，而機場內部則在 2:18分恢復供電。

