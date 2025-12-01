松山機場停電「近1小時」免稅店、候機室全黑 旅客傻眼

下午一點半左右台北松山機場突然大停電，候機室、免稅店、還有餐廳全部黑一片，連電扶梯也沒辦法搭。（圖／東森新聞）





今天（1）下午一點半左右台北松山機場突然大停電！候機室、免稅店、還有餐廳全部黑一片，連電扶梯也沒辦法搭，旅客們只能狼狽地搬行李爬樓梯。不僅如此，連鄰近的中山區也一起停電，總共4698戶都受影響，台電表示是饋線跳脫才會導致停電，目前已經全數復電。

眼前場景讓旅客傻眼到笑出來，只見機場國門一片黑，電源幾乎全罷工。

松山機場旅客Jocelin揪瑟琳：「呵呵呵，這是怎樣，登機門到了，大家很像午休睡醒啊。」

旅客們摸黑等飛機，七嘴八舌討論，不知道是怎麼一回事。

松山機場搭機乘客：「我是第一次來松山機場搭機，想說松山機場怎麼會，也是國門嘛，怎會這麼暗，難道台灣已經沒有電到這種程度，要節約能源。」

1號下午1點36分左右，台北松山機場突然大停電，原因是連結饋線跳脫，餐廳、免稅店、還有候機室一度陷入黑暗，電梯、電扶梯更是緊急喊卡，旅客好狼狽，大包小包扛行李、爬樓梯。

松山機場搭機旅客Jocelin揪瑟琳：「對我就做了一趟重訓這樣子，上下樓都，為了安全考量，就不能搭電梯，手扶梯也有封起來這樣子，他們（松機）好像都有備用電源，我的（登機證）是印出來的，但我們在過安檢的時候，有一道直接是人工搜身。」

好不容易終於等到復電，電扶梯還頓了一下，把旅客們都嚇了一大跳，民航局表示，大約下午2點多左右機場就恢復供電，所幸沒有航班受影響，但除了機場停電外，鄰近的中山區，包含龍江路、復興北路以及民族東路等等也傳出災情，網路甚至一度中斷，也讓民眾相當崩潰。

