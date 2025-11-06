松山機場傳醫療班機降落爆胎！ 影響後續航班約15分鐘

雲林縣 / 綜合報導 雲林昨(4)日發生一起肇逃車禍，1輛黑色轎車經過虎尾鎮1處路口，撞上60歲機車騎士，騎士被撞飛倒地，黑色轎車停下車，副駕駛的乘客開了車門，但隨即關門逃逸，駕駛將車開走後，四處趴趴走，不過這輛車其實是駕駛從保養廠偷來的車，車主的朋友發現後報案，警方在斗六市攔截，並在車上搜出毒品，全案依涉嫌肇事逃逸.毒品.竊盜等罪嫌移送偵辦。 機車騎到路口，下一秒，左邊開來1輛黑色賓士，直接撞上機車，機車上騎士被撞到飛起來，機車也往前噴飛，再看另外一個角度，當時兩輛機車騎到路口，其中一輛白色機車騎的比較快，驚險躲過開過來的黑色賓士，但後方的機車直接被撞上，黑色賓士停下車後，副駕駛座的乘客打開車門下車，後來又坐回車上關門準備逃逸。事情發生在4日8點多，肇事的這輛車其實是駕駛，從保養廠偷來的汽車，先前就有民眾在網路PO文尋找愛車，沒想到駕駛偷車後，在路口撞到機車騎士後逃逸，更離譜的是，他還在斗六市龍潭路危險駕駛，地上都是燒胎的胎痕。目擊者說：「(手剎車)先拉著，油門踩到底，然後直線加速，在那邊亂開。」民眾說：「是吃毒的，偷別人的車，人去給他擋下來。」最後是賓士車主的朋友，在龍潭路發現失竊車輛報警，先是開車衝撞黑色賓士阻擋去路，接著一群人下車用球棒打破賓士車窗，將開車駕駛拖下車，隨後警方也到場接手逮捕駕駛。斗六警分局副分局長林清豐說：「車內起獲毒品等證物，目前由本分局跨大釐清案情偵辦。」警方調查，肇逃的黑色賓士駕駛，3日至4日晚間在1間汽車保養廠行竊，發現桌上有一串鑰匙，將車內停放的黑色賓士開走，4日上午近9點又撞到60歲騎士，造成對方頭部受創送加護病房觀察。不過當時因為害怕被發現偷車，報警後逃逸，警方還在黑色賓士車上搜出毒品，駕駛開車時有沒有毒駕還要再釐清，全案依涉嫌肇事逃逸 .毒品.竊盜等罪嫌送辦。 原始連結

