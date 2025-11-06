松山機場傳醫療班機降落爆胎！ 影響後續航班約15分鐘
台北松山機場傳出飛安意外！有一架從金門飛往松山機場的醫療任務班機，在今（6）晚6點多降落後發生爆胎意外。
據了解，前一架飛機降落時，發現輪胎爆胎，因此需要等待拖車將飛機拖回停機坪，導致後續班機起飛時間延後約15分鐘，目前機場運作已逐步恢復正常，幸好飛機上的人員沒有受傷，詳細事故原因還有待進一步釐清。
責任編輯／網路中心
