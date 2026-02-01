松山機場內掏槍！見女獨行起色心 自慰被活逮判拘30天

台北地院近日審結，認定侯男觸犯公然猥褻罪，判處拘役30日，緩刑2年。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市侯姓男子前年12月23日下午騎車到松山機場第6停車場停放時，發現一名女子身材曼妙，獨自牽車準備離去，竟走到對方附近，背對女子將生殖器掏出公然自慰。一名熱心女子發現後當場喝斥侯男別動，並通知被害女子，隨即報警逮人。台北地院近日審結，認定侯男觸犯公然猥褻罪，判處拘役30日，緩刑2年。

檢警調查，案發當時侯男騎車前往松山機場第6停車場停放，見到被害女子起色心，將車停妥後，跑到距離該名女子僅一輛機車距離的地方，拿出手機偷拍，隨後又背對對方，掏出生殖器自慰。過程中，碰巧被路過的熱心女子目擊，第一時間對著侯男大喊，並要求他停止行為，另也告知被害女子此事，隨後報警處理。

航空警察局台北分局獲報後，將三人帶回製作筆錄，並依涉犯公然猥褻罪，將侯男移送法辦；檢察官偵訊時，侯男承認客觀犯行，訊後依法提起公訴。

法官審理時，侯男承認犯行，並拿出醫院診斷證明，表示自己罹有身心疾病，一時失慮才會犯案。另也向法官表達想與被害女子和解，但對方均未出庭，無法進行調解。

法官認為，侯男無任何刑事犯罪紀錄，素行尚佳，犯後也承認犯行，考量其智識程度、家庭生活及經濟狀況等情狀，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，判決確定後6個月內須向公庫支付1萬元。

