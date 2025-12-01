松山機場國際線突跳電「全黑、電扶停擺」 民航局：連結饋線跳脫

台北市松山機場與中山區今(1)日下午傳出停電狀況。(示意圖) 圖：翻攝自松山機場臉書

[Newtalk新聞] 台北市松山機場與中山區今(1)日下午陸續傳出停電狀況，不少民眾在社群平台反映「松山機場大停電」，引發民眾關注。經交通部民航局證實，確認事故為「連結饋線跳脫」所造成。機場已啟動備用發電機，通關及報到流程均維持正常運作。

台北市松山機場與中山區今日下午13時30分許，無預警出現多處停電、斷網狀況，不少民眾在社群平台反映「松山機場全黑」、「在機場通關途中突然停電，運作全停」。

民航局表示，13時36分跳電發生後，已立即啟動發電機，機場旅客及通關不受影響。機場電扶梯一度停止運行，貴賓室及部分候機區照明短暫受影響。站方於14時接獲台電通報，確認事故係由「連結饋線跳脫」引起。台電稍早回應表示，已於14時48分恢復供電，無航班受影響。

廣告 廣告

除機場外，中山區同步傳出停電，多名居民反映家中無電可用，甚至「電力、網路全掛」，包括民權東路、松山機場周邊皆受波及，部分住戶指出停電持續約10多分鐘。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風逐漸增強！西半部最低溫11度 一週天氣一圖看

郵局明年1月起不代售台鐵車票！台鐵：利用超商或App購票更方便