松山機場無預警停電！候機室、免稅店一片黑

▲松山機場無預警大停電，影響數百名正準備登記的旅客。（資料照／記者黃聖凱攝影）

[NOWnews今日新聞] 今（1）日下午1時40分左右，台北市松山機場與中山區無預警大停電，機場候機室一片黑，也有住在中山區的網友發文表示除了沒電用外，網路也中斷了，台電獲報已展開調查，後續將進一步確認停電原因與影響範圍。

據了解，目前停電已15分鐘仍未恢復，影響數百名旅客，像是行李箱無法上電梯、候機室和部分免稅店一片黑，詳細狀況，還有待台電近一步釐清。

