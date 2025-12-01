松山機場無預警停電！台電10字回應了

財經中心／王文承報導

台北市松山機場及中山區今日下午無預警停電。對此，台電表示，目前仍在查明停電原因。（圖／資料照）

台北市松山機場及中山區今（1）日下午無預警停電，不少準備出國的旅客直呼，機場一度黑成一片；中山區居民也反映，不只停電，連手機網路都同時中斷。對此，台電表示，目前仍在查明停電原因。

北市停電 台電回應了



許多當地民眾與旅客在社群平台《Threads》上發文抱怨，「松山機場停電，很扯」、「在中山國中、松山機場附近停電10分鐘」、「中山區不只停電，手機網路也不能用」、「民權東路突然停電，有人知道發生什麼事嗎？」也有日本旅客貼出現場照片，只見松山機場燈光全滅，連免稅店都陷入漆黑，宛如整個航站打烊了。

對此，《三立新聞網》記者致電台電客服詢問，客服人員許小姐回應，目前已有工程人員在現場搶修，停電原因仍在調查中。

