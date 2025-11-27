松山機場環亞貴賓室增加藝文展示 讓旅客沉浸藝術享宴

畫家吳逸萱的畫作「舷窗」，讓旅客在上飛機前，就先感受到搭機的氛圍。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）宣布，台北松山機場環亞貴賓室與海神畫廊與三星電子跨界合作，不但展示畫家們極有創意的實體畫作，也以電子畫框輪流永映展示上百幅書畫，讓民眾出國旅遊變得更有藝文氣息。

環亞集團北亞區總經理張慧君表示，很高興能在松山機場環亞貴賓室，以藝術、音樂交織的形式迎接這個歲暮。本次與三星及海神畫廊的合作，讓我們得以打造兼具文化深度與美學質感的沉浸式體驗，也希望旅客在啟程前，能在這個空間稍作停留、放慢步調，讓藝術為旅程增添更多意義。對環亞集團而言，貴賓室不僅是旅程的起點，更是通往在地文化的溫度與魅力之門。

松山機場環亞貴賓室前巨幅台北地標建築畫作，已成為旅客拍照打卡的聖地，也是台北特色景點最好的宣傳。（記者傅希堯攝）

海神畫廊也選出吳逸萱、王勁之、蔡宇貞、陳奕龍等四位台灣藝術家，在環亞貴賓室推出年終壓軸聯展《福爾摩沙・四季之歌》。海神畫廊藝術總監胡閔堯指出，四位畫家以當代視角詮釋台灣四季的自然與文化意象，作品橫跨岩彩、油畫與新媒材等多種形式，呈現四季主題的多元風貌。

海神畫廊指出，畫家吳逸萱擅長岩彩與金箔技法，以光影捕捉自然瞬息；特別為松山機場環亞貴賓室創作象徵台灣都會意象的拍照裝置作品《城光曙霖》網美形象牆。畫家王勁之的代表系列「鏡花」「萬象」是以寶石般的岩彩色調展現東方「侘寂」與「幽玄」意境。

松山機場環亞貴賓室推出《福爾摩沙・四季之歌》台灣畫家畫作聯展二十七日揭幕，展期到明年七月三十一日止，歡迎民眾出國時前往參觀。（記者傅希堯攝）

畫家蔡宇貞則是以古典油畫技法為基底，將日常物件轉化為深具故事感的視覺敘事。畫家陳奕龍則融合寫實與抽象語彙，探討時間、記憶與空間的流動，呈現跨文化的藝術思考。台灣藝術家呂逸凡的《花語・綻放》系列，以飽和色彩展現花朵的生命力與細膩層次，也在本次展示之列。

環亞貴賓室表示，畫作展期到明年七月三十一日止，展出地點在松山機場第一航廈三樓環亞貴賓室之環亞藝空間，歡迎民眾出國時前往觀賞。

而十一月二十七日畫展揭幕儀式中，林口國中弦樂團在現場表演「廟埕」及「Kpop獵魔女團之Golden」等兩首樂曲，「廟埕」是以台灣廟會文化為靈感，融合民謠、歌仔戲與傳 統節奏，呈現濃厚的在地文化風情。「Golden」則是以輕快節奏與鮮明旋律展現年輕世代的自信與活力。

當悠揚的弦樂樂聲在機場內響起時，過往搭機旅客也都陶醉其中，身體不自主也跟著音樂節拍晃動，心靈如同被洗滌般的清朗愉悅，也讓這一趟的出遊行程加添更多的藝術光彩。