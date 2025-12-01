松山機場突停電！摸黑、電扶梯停擺 旅客哀號：正準備通關
台北松山機場今（1日）下午1時許發生停電事件！有網友在社群Threads分享，準備通關時竟然停電了，也有人表示網路也被中斷，電扶梯暫時無法運作，且部分候機室的照明功能也受影響。
據了解，松山機場停電的範圍涵跨國際線，幾名在場網友在社群上發文說「松山機場大停電」、「準備要通關竟然停電了」、「停電沒多久竟然連網路也斷了」，而站方緊急啟動發電機，表示旅客報到、通關不受影響。
至於停電原因，台電下午2時查明原因，係因連結饋線跳脫所致。
