松山機場驚傳跳電 民航局：旅客報到與通關不受影響

松山機場國際航線今日下午驚傳跳電情況。（本刊資料照）

松山機場國際航線今日下午驚傳跳電情況！交通部民航局指出，跳電主因為連結饋線跳脫導致，重啟發電機後，旅客報到及通關不受影響。

據悉，有旅客表示，松山機場今（1日）13時許突然停電，行李箱無法上電梯，候機室黑漆漆一片，免稅店除緊急照明外也沒有電。松山機場指出，該起停電主要是受到台電供電異常的影響，部分區域未有照明，但報到登機作業皆正常，台電尚未說明恢復時間。

民航局說明，松山機場國際線13時36分發生跳電，啟動發電機後，旅客報到及通關不受影響，電扶梯暫時無法運作，部分區域如貴賓室與部分候機空間照明略受影響，站方於14時接獲台電通報，表示因連結饋線跳脫導致。

