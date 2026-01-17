松山歲末祝福感恩會 知福惜福共善傳愛心

志工為幼兒園的小朋友辦一場歲末祝福，陪同的老師及家長也一同接受祝福，大家歡喜地接下常住師父結緣的福慧紅包。

歲末年終，正是送舊迎新、感恩祈福的重要時刻。慈濟基金會於松山聯絡處連續三天舉辦五場「歲末祝福感恩會」，其中包含幼兒園專場及社區場次，總計吸引三千六百餘位會眾與志工參與。活動以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」為主題，提醒大眾不忘慈濟從三十位家庭主婦每日五毛錢起步的初心，並立願在新的一年持續同行菩薩道，延續善念善行。

歲末祝福在莊嚴的《無量義經》梵唄聲中揭幕。西松國小附設幼兒園、賀瑞幼兒園近百位孩童，在老師與家長陪同下，與康狀、家安兩所養護中心的二十位長者共同參與。孩子們依序排隊進入佛堂，純真笑容為活動揭開序幕。

松山聯絡處志工為一百多位幼兒與兩所養護中心的長者與住民，共同舉辦一場別開生面的歲末祝福。

活動播放影片回顧大愛媽媽劇團過去一年走入十三所校園，以戲劇演繹靜思語，傳達守護地球、行善行孝的精神。隨後志工帶領全場舒展肢體，並透過影片回顧花蓮光復鄉因樺加沙颱風造成堰塞湖溢堤的災情，提醒大眾珍惜平安、愛護環境。

德恭、德守兩位師父代表證嚴法師致贈福慧紅包與存錢筒，期勉孩童從日常零用錢中培養布施心，累積助人的力量。德恭師父勉勵：「知福、惜福、再造福，人人平安快樂成長，才是真正的幸福。」

佛堂外設置十二站闖關遊戲，包括「去五毒接五福」、「福到運轉」、「作大福得大福」等，結合環保、教育與生活智慧，大小朋友皆熱情參與。其中「酵素教作」站，志工以橘子皮與黑糖示範製作天然清潔酵素，落實零廚餘理念；「作大福得大福」站則教導年輕會眾親手製作麻糬大福，體會食材變化與惜福精神。外籍友人亦受邀參與，語言雖異，卻能透過微笑互動感受善意，場面溫馨感人。

眾人虔誠祈禱天下平安，將虔誠的心念上達諸佛諸天聽。

佛堂內，影片《2025年慈濟大藏經》展現全球慈濟人秉持佛陀精神，走入人群、遍灑愛心的身影。慈濟自1966年以三十支竹筒起家，五毛錢的善念逐步匯聚，如今援助足跡已遍及137個國家。延續「竹筒歲月」精神，全臺已有六萬家「富有愛心店」響應，消費隨喜布施，讓善念如螢火般閃耀街角，凝聚成無限愛的力量。

活動最歡喜的時刻，會眾扶老攜幼依序領受福慧紅包。德守師父慈示：「初心就是每天發一善念、投下一塊錢，匯集大家的心念，就是共善。」紅包不僅象徵祝福，更蘊含證嚴上人期盼善念善行永續傳承的精神。

靜思精舍常住師父走到座位區，為養護中心的長者祝福，收到師父結緣的福慧紅包，長者珍惜的將它握在手中仔細端詳。

志工與師父們亦回顧過去一年災難頻仍，從嘉義地震到光復水患，慈濟人始終走在最前線，提供熱食、物資、義診與清掃家園。上人開示：「要關懷天下眾生的苦，才叫做覺悟。」提醒人人把握當下，付出所能。

本次活動更有十位法師蒞臨，戒海法師讚歎證嚴上人如觀世音菩薩化身，帶領志工行菩薩道，善的足跡遍布全球。性戒法師則分享自己三十年來護持慈濟的心路，認為護持上人即是護持自身道業，並勉勵大眾秉持慈悲憐憫之心，利益眾生。

在熱鬧的活動現場，大人與小孩一同參與闖關遊戲，親子攜手完成挑戰，現場充滿歡笑與互動氣氛，展現寓教於樂的活動精神。

西班牙籍彭艾龍博士與哥倫比亞籍周愛蓮亦受邀參與，讚嘆慈濟跨越宗教、語言與國界，展現人道援助的力量。兩人深受志工投入災後清掃的精神感動，表示慈濟的善行令人敬佩。

活動在〈幸福的臉〉歌聲中圓滿落幕。孩童的純真、長者的笑容、志工的堅毅、法師的祈願，以及國際友人的讚歎，共同織就一幅溫暖人心的畫面。慈濟松山聯絡處以此歲末祝福，凝聚社區善念，延續竹筒歲月的初心，祈願新的一年人人知福惜福、共善傳愛，讓慈濟法脈宗門弘願在人間生生不息。

松山聯絡處歲末祝福活動活潑多元，規劃了「闖關集點卡」，將法脈精神、人文教育與生活實踐巧妙結合，現場洋溢著溫馨與法喜氛圍。

撰文／伍徠慎、林瑩欣、吳進輝攝影／宋岱淳、蔡麗瑜、洪玉女