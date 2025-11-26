松山補習班電梯「困學生」 家長急壞狂喊孩子名

剛下課的學生，還有下班民眾，被困在電梯裡，出不去。（圖／TVBS）

台北市松山區一處商辦大樓於25日晚間9點40分發生電梯故障事件，導致5名民眾受困近30分鐘。這棟位於南京東路五段的15層樓商辦大樓，經技師檢查後發現是電梯內門鋼索斷裂所致。受困民眾描述當時電梯下降時發出怪聲，伴隨巨大聲響及燈光閃爍，情況十分驚險。儘管大樓每月進行兩次定期保養，但仍無法避免這起意外發生。

事發當晚，電梯裡有下班民眾及下課學生，他們按下一樓按鈕後，電梯門卻無法開啟。受困民眾王先生表示，電梯開始下降後發出怪聲，伴隨巨大聲響，燈光也一直閃爍不定。現場一名女子試圖用手扳開電梯門，使盡全力也無法成功，因為門已經完全卡死。

緊急情況發生後，消防隊員、警察及電梯公司工程人員迅速趕到現場，嘗試從不同角度開門，但都無法成功。受困時間漸長，有人等得不耐煩，乾脆坐在電梯內等待救援。王先生回憶道，由於當時是補習班下課時間，他聽到外面有家長在呼喊小朋友的名字，那一刻讓他感覺像是身處災難片場景一般。

這棟商辦大樓的總幹事解釋，電梯故障原因是因為設備老舊造成磨損而導致鋼索斷裂。他強調大樓每個月都有固定保養，牆上也貼有保養公告，一個月進行兩次維修。然而，這棟已有33年屋齡的建築物，有些只能目視檢查的地方很難察覺異狀，因此才會發生這起受困意外。

最終，由技師協助開啟電梯門，5位受困民眾終於獲救，大家都鬆了一口氣。事後，故障的鋼索已經更換為新的，確保學生搭乘電梯時不會再有類似自由落體的驚險體驗。這起事件也提醒大家，即使有定期維修，老舊建築的設施仍需特別注意安全問題。

