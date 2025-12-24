松山警、凱基金控聯手打詐宣講！ 民眾聖誕交換禮物都心安

相關活動畫面，左五為松山分局長丁靖，右四為松山分局偵查隊長許文鋒。（圖／翻攝畫面）

歲末聖誕佳節將至，交換禮物及網路購物需求增加，詐騙集團亦趁機伺機而動。臺北市政府警察局松山分局近日結合凱基金控舉辦之聖誕市集活動設攤進行防詐宣導，向民眾說明近期常見及最新網路購物詐騙手法，提醒民眾提高警覺，避免受騙。

松山分局指出，典型的網路購物詐騙手法，多為民眾匯款後，賣家隨即失聯；而近期則出現「變型詐騙手法」，詐騙集團假冒賣家，誘導民眾改以「賣貨便」等交易方式，並提供仿冒的交易連結，外觀與官方平台極為相似，使民眾誤以為交易安全，實則暗藏風險，一不留意即可能落入詐騙陷阱。

警方特別提醒，購買交換禮物時，應透過官方認證之購物平台或實體通路進行交易，切勿私下轉帳、點擊不明連結或依指示操作來路不明的交易頁面。如對交易流程有疑慮，可先向平台客服查證，或撥打「165反詐騙專線」諮詢。

松山分局表示，活動現場透過案例分享、防詐宣導品及互動說明，向民眾傳達「不輕信低價、不私下交易、不點擊不明連結」的防詐觀念，期盼民眾在享受節慶氛圍與交換禮物樂趣的同時，也能守住荷包，平安過節。

