松山車站爆肢體衝突！5人鬥毆1人送醫 快打部隊出動逮人

台北市松山火車站在25日晚上發生一起涉及感情與債務爭議的衝突事件。根據警方說明，事發時間為當晚8時左右，地點位於車站二樓餐廳外，一名女子攜同友人與3名熟識男子起爭執，最終演變為激烈肢體衝突。整起事件造成一名男子受傷送醫，其他人則由警方帶回進一步處理。

現場民眾目擊當時情勢緊張，5人間情緒失控，互相拉扯推擠，引起路人驚呼。警方在接獲報案後，立即啟動「快打部隊」機制，並迅速將涉事雙方隔離，防止事態擴大。

根據初步調查，涉案女子當時正在與一名何姓男子共進晚餐，途中遇上她認識的3名男子。雙方因先前的債務糾紛產生爭執，女子與何男上前理論，不料3名男子突以徒手對何男展開攻擊。目擊者指出，現場一度混亂，數人倒地互毆。

救護人員到達後，確認何男身上多處受傷，所幸意識清楚，立即被送往台北醫學大學附設醫院治療，目前並無生命危險。其他4人並未傳出明顯傷勢。

警方則於現場控制局面，並將涉案3名男子帶回派出所。經初步詢問後，將他們依涉嫌聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，後續將釐清完整案情與動機，進一步釐清雙方責任歸屬。

