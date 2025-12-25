松山車站爆鬥毆！有人受傷急送醫 3人遭逮

松山火車站爆發衝突。（圖／翻攝自Google Maps）





台北松山車站今（25）日晚間發生鬥毆案，3人在車站的二樓餐廳發生肢體衝突，過程中有人受傷送醫，所幸並無大礙。而參與鬥毆的3人均被依《刑法》聚眾鬥毆罪現行犯逮捕，調查後移送台北地檢署偵辦。

事發在今日晚間8時39分，鐵路警察南港所接獲通報，指松山車站二樓餐廳發生衝突案件，被害人意識清楚，已送往台北醫學大學附設醫院救醫。據了解，衝突原因疑似與感情糾紛有關。

鐵路警察局台北分局指出，獲報後偵查隊及台北市政府警察局松山所立即到場，將現場相關3人依《刑法》聚眾鬥毆罪現行犯逮捕，後續並清查有無共犯，全案調查後移送台北地檢署偵辦。

