松山餐酒館聚餐推薦 南京復興站附近台北創意料理新選擇

復古工業風裝潢，搭配限定菜單與放鬆氛圍，是松山區約會餐廳熱門選擇之一（Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

台北特色餐廳聚集地 松山區晚餐新亮點

近年來，松山區逐漸成為創意餐飲聚集地，其中位於捷運南京復興站附近的餐酒館MRT bistro，就是一間頗具特色的台北氛圍餐廳。新鮮感十足的中西混合料理與命名獨特的調酒，搭配美式工業風裝潢，處處可以看出創辦團隊的好品味。短短時間內，這間松山人氣餐酒館就已經擄獲無數在地饕客的味蕾，並吸引大量美食部落客前來嚐鮮。

松山聚餐餐廳推薦，開放團體包場，在愜意的空間裡自在社交、享受美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

西式技法演繹中式風味 松山創意餐酒館首選

松山餐酒館MRT bistro於2024年正式創立，源起於創辦團隊對料理的熱情與文化融合的想像。主理人Mick解釋，創辦團隊中的其中一位合夥人曾受過專業西餐訓練，雖以西式料理為專長，卻對中式飲食文化懷抱深厚情感。看似矛盾的背景，最終轉化為「西式技法演繹中式風味」的料理美學，形塑出這間台北創意美食餐廳的獨特定位。

從限定甜點到精緻排餐，這間松山餐廳已成為不少人心中的台北人氣美食推薦（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

自在無壓的用餐氛圍 放鬆體驗台北特色調酒

「每間餐酒館都有自己的特色與堅持，我們努力的方向，就是想創造一個沒有壓力的用餐體驗。」主理人Mick表示。店內新意十足的餐點，其實都是家常菜餚與西餐料理的重新組裝，在帶來滿滿驚艷感的同時，也讓人不禁卸下身心包袱，沉浸在松山創意美食的口感風味中。

松山下班晚餐首選 致力打造用餐體驗

與其說這是一間餐酒館，不如說MRT bistro是許多上班族心中的台北下班放鬆行程。「有不少住在附近或在附近上班的熟客，一週會回訪兩到三次，每次都帶不同的朋友一起過來。」主理人分享。為了持續增進這間南京復興必吃餐廳的用餐體驗，店內經常主動詢問顧客的意見與回饋，一來一往之間，也建立起了深厚的顧客關係。

南京復興站隱藏版餐廳，將熟悉的中式風味轉化為驚喜新食感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台北人氣餐酒館推薦 網路口碑好評不斷

從2024年營運至今，MRT bistro已經累積起了大量的網路聲量與口碑。Mick表示，儘管市場競爭激烈，餐飲業也面臨缺工等環境問題，這間松山特色餐酒館還是會站穩腳步，持續帶來這份熟悉而驚喜的用餐體驗。

無論是想在下班後尋找一個自在的休憩聚點，還是期待透過台北創意料理探索味覺新鮮感，這間南京復興人氣餐廳都提供了一個值得親自體驗的選擇。

關於【MRT bistro】，你可能還想知道

Q1：【MRT bistro】有哪些推薦餐點？

A：消費者普遍推薦西瓜沙拉、辣味牛肚甜甜圈與自製椒麻薯條作為開胃菜。主餐部分，結合中式醬汁的清炒鹹香虱目魚麵，則是常客最喜愛的松山創意西餐料理。

Q2：【MRT bistro】是否適合聚餐或包場？

A：顧客回饋指出，【MRT bistro】提供約 30 人的包場空間，是備受好評的台北聚餐包場選擇。餐廳設有運動賽事轉播，無論是朋友聚餐、公司聚會或慶生活動都適宜。

Q3：【MRT bistro】有提供寵物友善用餐環境嗎？

A：主理人表示，【MRT bistro】不僅歡迎毛小孩入內，更開放寵物落地。這樣的特色，讓它成為相當受飼主歡迎的松山區寵物友善餐廳。



（未滿18歲不得飲酒，飲酒過量有害健康。酒後不開車，安全有保障。）



【MRT bistro】

地址：台北市松山區民生東路三段110巷5號

聯絡電話：0909-400-552

官方Facebook：https://rink.cc/gkf1r

官方Instagram：https://rink.cc/4k7yx

Google 地標：https://rink.cc/pe039

（最新資訊請以商家公告為準）