松島泰勝闡述當代琉球復國論 歷史和國際法上的根據和進程
【互傳媒／記者 張玉泰／綜合 報導】松島泰勝，日本龍谷大學教授，琉球民族遺骨返還請求訴訟原告團團長，琉球民族獨立綜合研究會發起人。本文在闡述當代琉球復國論的根據與實現進程的基礎上，考察了聯合國會議上中國代表承認琉球為原住民族的發言、日本首相高市早苗關於“存立危機事態”的發言、以及釣魚島列島等各個課題與琉球復國之間的關係。
筆者在中國與琉球長達五百年以上的朝貢冊封關係的基礎上，分析當前作為“地位未定地”的琉球將來確立新國際法地位時可能經歷的過程。自2025年10月以來，圍繞當代琉球復國的實現，已吹起了一股強勁的順風。
一、琉球復國的歷史根據——作為中國藩屬國的琉球國
1372年，琉球中山國國王察度與明朝建立朝貢冊封關係。1429年尚巴志王統一琉球全國後，直至1879年，琉球國始終作為中國的藩屬國，與明、清兩朝維持著朝貢冊封關係。在明清所形成的華夷秩序下，琉球國專門從事連接亞洲諸國與中國之間的中轉貿易，雖是資源貧乏的小國，卻因此得以存續逾五百年之久。
歷代琉球國王的即位，都須通過由中國皇帝交付冊封使的國書予以認可；琉球國王則派遣朝貢使節，向中國皇帝宣誓效忠。作為中國的藩屬國，琉球國並非西歐式的主權國家，所謂朝貢冊封關係的體制，意味著最終主權由皇帝所掌握，正是在這一體制之下，琉球才得以作為“國”生存下去。
1609年，琉球國遭薩摩藩入侵，奄美諸島被強行奪去。此後，琉球國遭薩摩藩經濟掠奪，內政也受到嚴重干涉。然而，琉球國仍繼續維持與明、清兩朝的朝貢冊封關係，從中國引進農作物、技術、儒學、道教、門中制度以及喪葬制度等，在多個領域受其影響，以此維持國家的運作，並改善人們的生活。
1879年琉球遭日本侵略與吞併之後，日本政府設立“沖繩縣”，這一機構實際上發揮著殖民統治機關的功能。琉球人成為日本人歧視的對象，在沖繩戰役中，琉球被當作“棄子”，大量琉球人遭日本軍隊屠殺，並被強迫集體自殺。戰後，琉球被日本捨棄，成為美國的軍事殖民地。1972年，日本再次併吞琉球，並將日美兩國軍隊的軍事基地強加於琉球的土地之上。
日本、美國同琉球之間的關係，本質上是殖民者與被殖民者的關係。日美對琉球的殖民統治自1879年至2025年，僅146年；相對而言，中國與琉球之間的朝貢冊封關係則持續了五百年以上。
日本的殖民統治對琉球人而言是一部“屈辱史”，而琉球國與中國之間的朝貢冊封關係時期卻是琉球人的“黃金時代”。琉球復國的目的，在於從這段“屈辱史”中解脫出來，再度回到“黃金時代”。
目前，琉球作為“沖繩縣”被划入日本“領土”，但這一地位無論從歷史還是國際法上，均未被最終確認，琉球實際上仍處於地位未定的狀態。琉球曾是中國的藩屬國，本可以被視作中國領土的一部分。換言之，琉球並非屬於日本，而應歸屬中國，日本在琉球的勢力理應被徹底清除。對琉球享有最終主權的中國，從歷史與國際法的角度來看，都應當承擔起支持琉球從日美殖民統治下徹底解放、實現復國的責任。
二、琉球復國的國際法根據——作為“地位未定地”的琉球
琉球並非日本的固有領土，自1879年以來，琉球的國際法地位一直未獲確立。琉球被吞併的本質即日本的軍事侵略，日本與琉球國之間從未締結任何關於琉球併入日本的協定。直到今日，中國政府仍未承認日本對琉球的吞併。日本吞併琉球與1874年日本對台灣實施侵略一樣，均違反了《中日修好條規》。
1880年，日清之間曾就所謂“分島改約案”[1]進行協商。然而，在琉球復國運動的呼聲之下，清朝政府最終未批准該案。若從琉球被日本殖民統治、沖繩戰役中大量琉球人犧牲、戰後美軍基地強加於琉球並帶來諸多損害的“屈辱史”回顧，就會不禁想到：若當年宮古和八重山諸島歸清朝領有，並在當時實現琉球復國，或許對琉球而言是一件好事。
1895年清朝與日本簽訂的《馬關條約》第二條，載有“台灣等之割讓”條款，但其中的“台灣等”地域範圍並不包括“琉球”。遭日本侵略併吞的“大韓帝國”在亞洲太平洋戰爭後，分別以“大韓民國”和“朝鮮民主主義人民共和國”的國家形式實現了獨立，完成“復國”的目標。至今，唯有琉球仍處於日本殖民地。
琉球復國在國際法上的主要依據，分別為《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《聯合國憲章》。《開羅宣言》（1943年）中明確寫道：“其他日本以武力或貪欲所攫取之土地，亦務將日本驅逐出境。”1879年日本政府正是“以武力及貪欲攫取”了琉球，日本理應被驅逐出琉球的土地。另外，在“開羅會談”中，羅斯福總統曾向蔣介石總統提議，戰後應由中國對琉球實施托管，蔣介石的回復則是由中美兩國共同實施共管，無論如何當時中美兩國均不認為琉球是日本的領土。
《波茨坦公告》（1945年）第八項規定：“《開羅宣言》之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內。” 琉球並不包含在“吾人所決定其可以領有之小島”之列。日本之所以能夠通過接受《波茨坦公告》而結束戰爭，正是以遵守《開羅宣言》和《波茨坦公告》為前提。
如今，琉球民族可以依照《聯合國憲章》所保障的“民族自決權”實現復國。1996年，我作為琉球原住民族代表首次參加在瑞士聯合國歐洲總部召開的“聯合國原住民族問題工作組”，呼籲實現琉球的去殖民化。此後，琉球內部相繼形成了旨在恢復琉球原住民族權利的團體，幾乎每年都會派人參加聯合國相關會議。
第二次世界大戰後，根據“舊金山對日和約”第三條的規定，美國對琉球行使統治權。該條文寫道：日本對於美國向聯合國提出將北緯二十九度以南之南西諸島（包括琉球群島與大東群島）、孀婦岩島以南之南方諸島（包括小笠原群島、西之島與琉璜列島）及衝之鳥島與南鳥島置於聯合國托管制度之下，而以美國為唯一管理當局之任何提議，將予同意。在提出此種建議，並對此種建議採取肯定措施以前，美國將有權對此等島嶼之領土及其居民，包括其領海，行使一切及任何行政、立法與司法權力。
根據《聯合國憲章》規定，若要在琉球建造軍事基地並實施軍事訓練，就必須如密克羅尼西亞諸島那般，將琉球設為聯合國的“戰略托管領土”。然而，美國在違反國際法的情況下，在琉球土地上建設軍事基地，儲存包括核武器在內的大量武器和炸彈，並在陸地、海上及空域實施軍事訓練。日本政府也利用美國在琉球建立的軍事獨裁體制，於1950年代將日本本土的駐日美軍基地遷至琉球。
在舊金山對日和約會議上，美國政府特使杜勒斯曾表示，日本政府對琉球擁有“潛在主權”，但在“舊金山對日和約”第三條中並無任何關於“潛在主權”的記載。也就是說，日本並不擁有對琉球的“潛在主權”。
戰後，密克羅尼西亞諸島（馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、帕勞共和國、北馬里亞納群島）成為美國的托管領土，在聯合國托管理事會的監督之下，通過居民投票的方式，成為與美國締結自由聯合協定的國家或美國自治領地。
而在此過程中，曾為抗戰付出巨大犧牲的中國政府既未參加舊金山對日和約會議，也未批准該條約。在美國未依循“舊金山對日和約”第三條規定將琉球置為托管領土的前提下，該和約本身就不具備有效性。
1972年生效的日美間關於琉球的協定，通常被稱為“沖繩返還協定”，其正式名稱為《日本國與美利堅合眾國關於琉球諸島及大東諸島的協定》。由於琉球並非日本的固有領土，因此不應使用“返還”一詞[3]，該協定更恰當的簡稱應為“日美涉琉協定”。 該協定中只記載了關於琉球施政權移交的內容，卻沒有關於“主權”的任何規定，這說明日美兩國都並不保有琉球的主權。
協定規定道，“美國將一九五一年九月八日在舊金山市簽署的‘舊金山對日和約’第三條項下的一切權利和利益放棄給日本。”然而，美國無權單方面作出放棄的決定。“舊金山對日和約”是由多國協商並簽署的條約，對於其中內容的變更也必須經過多國間的協商。
僅由日美兩國政府協商並締結附帶密約[4]的“日美涉琉協定”，無法以此確定琉球的國際法地位。戰後非法統治琉球的美國，與曾侵略吞併琉球、實施殖民統治的日本，均不具備決定琉球地位的國際法權限。因此，“日美涉琉協定”是無效的。 琉球的地位，應當依據《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《聯合國憲章》的相關原則予以確定。
三、通往琉球復國的進程
琉球不是日本的固有領土，而是曾擁有自己的國家，因此琉球未來的新國際法地位，不是從日本“分離並獲得獨立”，而是通過“復國”的方式，恢復曾經的國家地位。琉球國末代國王尚泰在琉球被吞併後被押往東京，據稱此後停止了琉球復國的主張，並勸說原王府家臣對日本示以恭順。如今，琉球內部已經沒有主張“王政復辟”的人，未來琉球復國後的制度大概率會是共和制。
為實現琉球復國，以下為可能的路徑：
（1）重啓中日之間關於“琉球問題”的談判。不是回到1880年代的琉球分割案，而是實現琉球全域的復國。依據《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《聯合國憲章》的規定，將日本勢力徹底驅逐出琉球，同時要求日本政府就吞併琉球、殖民統治琉球以及在戰爭中所犯的罪行實施道歉和賠償。
（2）宣佈“舊金山對日和約”與“日美涉琉協定”無效，將琉球設為聯合國托管領土。 通過聯合國托管理事會的討論，在聯合國監督下舉行居民投票，決定琉球的未來地位。鑒於中國在約五百年的時間段裡擔任琉球國的宗主國，再加上開羅會談中羅斯福總統曾提議戰後由中國托管琉球，可設想由中國擔任琉球的托管國。正如琉球在被吞併前後乃至甲午戰爭後持續存在的復國運動所體現的那般，中國長期被期待以宗主國的身份協助琉球恢復國家地位。
（3）琉球國與曾同其有外交與貿易往來的中國和其他亞洲國家合作。在國際社會中擴大這樣一種共識：應當停止對作為原住民族的琉球民族的偏見與歧視。設法將琉球列入聯合國去殖民化特別委員會所訂定的“非自治領土”名單之中，並在聯合國監督下舉行決定琉球新國際法地位的居民投票。在聯合國的遊說活動中，作為安理會常任理事國的中國，以及不結盟運動國家首腦會議的成員國，都將發揮重要作用。
（4）在聯合國內部設立解決“琉球問題”的特別委員會。為確立琉球的政治地位，在聯合國監督下實施居民投票。在這一特別委員會內，還應與日本政府協商，要求日本就吞併琉球、殖民主義以及戰爭罪行實施道歉與賠償。
（5）在为确定琉球新国际法地位而举行的居民投二、琉球復國的國際法根據——作為“地位未定地”的琉球。
投二、琉球復國的國際法根據——作為“地位未定地”的琉球
琉球並非日本的固有領土，自1879年以來，琉球的國際法地位一直未獲確立。琉球被吞併的本質即日本的軍事侵略，日本與琉球國之間從未締結任何關於琉球併入日本的協定。直到今日，中國政府仍未承認日本對琉球的吞併。日本吞併琉球與1874年日本對台灣實施侵略一樣，均違反了《中日修好條規》。
1880年，日清之間曾就所謂“分島改約案”[1]進行協商。然而，在琉球復國運動的呼聲之下，清朝政府最終未批准該案。若從琉球被日本殖民統治、沖繩戰役中大量琉球人犧牲、戰後美軍基地強加於琉球並帶來諸多損害的“屈辱史”回顧，就會不禁想到：若當年宮古和八重山諸島歸清朝領有，並在當時實現琉球復國，或許對琉球而言是一件好事。
1895年清朝與日本簽訂的《馬關條約》第二條，載有“台灣等之割讓”條款，但其中的“台灣等”地域範圍並不包括“琉球”。遭日本侵略併吞的“大韓帝國”在亞洲太平洋戰爭後，分別以“大韓民國”和“朝鮮民主主義人民共和國”的國家形式實現了獨立，完成“復國”的目標。至今，唯有琉球仍處於日本殖民地。
琉球復國在國際法上的主要依據，分別為《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《聯合國憲章》。《開羅宣言》（1943年）中明確寫道：“其他日本以武力或貪欲所攫取之土地，亦務將日本驅逐出境。”1879年日本政府正是“以武力及貪欲攫取”了琉球，日本理應被驅逐出琉球的土地。另外，在“開羅會談”中，羅斯福總統曾向蔣介石總統提議，戰後應由中國對琉球實施托管，蔣介石的回復則是由中美兩國共同實施共管，無論如何當時中美兩國均不認為琉球是日本的領土。
《波茨坦公告》（1945年）第八項規定：“《開羅宣言》之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其可以領有之小島在內。” 琉球並不包含在“吾人所決定其可以領有之小島”之列。日本之所以能夠通過接受《波茨坦公告》而結束戰爭，正是以遵守《開羅宣言》和《波茨坦公告》為前提。
如今，琉球民族可以依照《聯合國憲章》所保障的“民族自決權”實現復國。1996年，我作為琉球原住民族代表首次參加在瑞士聯合國歐洲總部召開的“聯合國原住民族問題工作組”，呼籲實現琉球的去殖民化。此後，琉球內部相繼形成了旨在恢復琉球原住民族權利的團體，幾乎每年都會派人參加聯合國相關會議。
第二次世界大戰後，根據“舊金山對日和約”第三條的規定，美國對琉球行使統治權。該條文寫道：日本對於美國向聯合國提出將北緯二十九度以南之南西諸島（包括琉球群島與大東群島）、孀婦岩島以南之南方諸島（包括小笠原群島、西之島與琉璜列島）及衝之鳥島與南鳥島置於聯合國托管制度之下，而以美國為唯一管理當局之任何提議，將予同意。在提出此種建議，並對此種建議採取肯定措施以前，美國將有權對此等島嶼之領土及其居民，包括其領海，行使一切及任何行政、立法與司法權力。
根據《聯合國憲章》規定，若要在琉球建造軍事基地並實施軍事訓練，就必須如密克羅尼西亞諸島那般，將琉球設為聯合國的“戰略托管領土”。然而，美國在違反國際法的情況下，在琉球土地上建設軍事基地，儲存包括核武器在內的大量武器和炸彈，並在陸地、海上及空域實施軍事訓練。日本政府也利用美國在琉球建立的軍事獨裁體制，於1950年代將日本本土的駐日美軍基地遷至琉球。
在舊金山對日和約會議上，美國政府特使杜勒斯曾表示，日本政府對琉球擁有“潛在主權”，但在“舊金山對日和約”第三條中並無任何關於“潛在主權”的記載。也就是說，日本並不擁有對琉球的“潛在主權”。
戰後，密克羅尼西亞諸島（馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、帕勞共和國、北馬里亞納群島）成為美國的托管領土，在聯合國托管理事會的監督之下，通過居民投票的方式，成為與美國締結自由聯合協定的國家或美國自治領地。
而在此過程中，曾為抗戰付出巨大犧牲的中國政府既未參加舊金山對日和約會議，也未批准該條約。在美國未依循“舊金山對日和約”第三條規定將琉球置為托管領土的前提下，該和約本身就不具備有效性。
1972年生效的日美間關於琉球的協定，通常被稱為“沖繩返還協定”，其正式名稱為《日本國與美利堅合眾國關於琉球諸島及大東諸島的協定》。由於琉球並非日本的固有領土，因此不應使用“返還”一詞[3]，該協定更恰當的簡稱應為“日美涉琉協定”。 該協定中只記載了關於琉球施政權移交的內容，卻沒有關於“主權”的任何規定，這說明日美兩國都並不保有琉球的主權。
協定規定道，“美國將一九五一年九月八日在舊金山市簽署的‘舊金山對日和約’第三條項下的一切權利和利益放棄給日本。”然而，美國無權單方面作出放棄的決定。“舊金山對日和約”是由多國協商並簽署的條約，對於其中內容的變更也必須經過多國間的協商。
僅由日美兩國政府協商並締結附帶密約[4]的“日美涉琉協定”，無法以此確定琉球的國際法地位。戰後非法統治琉球的美國，與曾侵略吞併琉球、實施殖民統治的日本，均不具備決定琉球地位的國際法權限。因此，“日美涉琉協定”是無效的。 琉球的地位，應當依據《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《聯合國憲章》的相關原則予以確定。
①完全獨立國家
②自由聯繫國（琉球國擁有內政權及部分外交權）
③自治州
帕勞共和國、馬紹爾群島共和國及密克羅尼西亞聯邦在實現獨立時，分別與美國簽訂了《自由聯合協定》。三國政府擁有內政權和外交權，美國則掌握著軍事權，並以“協定金”（Compact money）的形式提供大額援助，三國則以獨立國家的身份加入了聯合國；太平洋島國紐埃也是新西蘭的自由聯合國；北馬里亞納群島居民在決定其地位的投票中，選擇成為美國自治聯邦區（“邦聯領地”）；加勒比海的波多黎各同樣也是美國自治聯邦區。
日本政府在1972年再次吞併琉球之後，一直拒絕採納琉球方面提出的“沖繩特別縣制”或“沖繩道州制”等方案，同時架空“自由貿易區”和“經濟特區”等構想。從各大媒體在琉球實施的民意調查來看，雖然明確支持完全獨立的人只有約5％，但若將自治州和特別縣制等選項納入考慮，支持比例可升至約40%。若要擺脫日美的殖民統治、實現“復國”，就必須廣泛討論各式各樣的“國家形態”。“沖繩縣”這一地位並非由國際法所最終確定，琉球人可以行使民族自決權，確立包括“復國”在內的全新國際法地位。
在被列入聯合國去殖民化委員會“非自治領土”名單中的關島，其政府內部設有“關島去殖民化委員會”。該委員會正籌備基於關島原住民族查莫羅人的民族自決權，實施居民投票的流程。關島設想的未來地位，包括完全獨立、自由聯合或成為美國地方州等三個選項。關島去殖民化委員會之下還設置了與三種選項相對應的三個小委員會，在關島各地舉行公聽會，推動居民就關島未來地位問題展開討論。
其他人也在看
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 1 小時前 ・ 35
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 140
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 346
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 85
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 229
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 17
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 22 小時前 ・ 8
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 6