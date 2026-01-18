松嶋菜菜子俐落短髮亮相！曝與反町隆史夫妻日常：互相說加油

松嶋菜菜子為新劇《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相，主動為角色形象提出造型建議。她表示過去就曾因角色需求調整造型，這次希望塑造一名行動敏捷、工作至上的稅務官形象，在思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」時，自然而然選擇短髮，以呼應角色的生活節奏與工作狀態。

松嶋菜菜子為新劇《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相。（圖／friDay影音提供）

而她的星尪反町隆史這次同時也在其他電視台主演連續劇，被問到夫妻之間都聊些什麼，松嶋菜菜子笑說兩人通常只會聊「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡，並補充平時還會討論「晚餐能不能在家吃」的家務事，最後互相說一句「彼此一起加油吧」，展現了夫妻間自然又親密的日常互動。

廣告 廣告

松田龍平在《偵探先生，你的背包開了喔》，飾演兼具偵探與發明家身份的主角。（圖／friDay影音提供）

台灣串流平台friDay影音推出「獨佔四連擊」，從週五至週二每週四天跟播2026冬季強檔日劇！除了週五播出、由松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》之外，週六則有松田龍平主演的怪咖偵探劇《偵探先生，你的背包開了喔》，由他飾演兼具偵探與發明家身份的主角，故事在奇想與日常間遊走，帶出輕鬆卻不流於單薄的節奏。

上白石萌歌（左起）、生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，拆解情感與自我成長課題。（圖／friDay影音提供）

週日則有上白石萌歌、生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，透過「戀愛專欄代筆」與「動物求偶研究」的反差設定，拆解情感與自我成長課題。週二推出的《不良醫！》則由橋本環奈領銜主演，描寫一位前不良少女轉職為腦神經外科醫師的故事，直面醫療體制與現場矛盾，以行動回應醫療現實。更多同步跟播日劇詳情請密切鎖定friDay影音官方網站、APP以及社群專頁。

《不良醫！》則由橋本環奈領銜主演，描寫一位前不良少女轉職為腦神經外科醫師的故事。（圖／friDay影音提供）

延伸閱讀

國旅雪崩！不只墾丁住1晚破萬 「宜花東」也遭受重創

影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送

在野轟台美關稅掏空台灣 林楚茵：韓國媒體正羨慕我們