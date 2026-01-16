松嶋菜菜子俐落短髮演國稅調查官 夫婦打對台互勉「一起加油」

松嶋菜菜子剪去標誌長髮，在《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相。（翻攝modelpress X）

friDay影音2026冬季檔獨播日劇松嶋菜菜子新劇《米之女：國稅局資料調查課》除了角色設定話題十足，主題歌也成為亮點，由齊藤和義親自創作並演唱，這是他繼《家政婦女王》後再度為松嶋主演作品獻聲。

《米之女：國稅局資料調查課》第一集播出後，不少觀眾讚賞「松嶋菜菜子太帥了！」（friDay影音提供）

齊藤和義的音樂向來帶著溫度與力量，擅長在平實旋律中堆疊情感層次，這次為《米之女：國稅局資料調查課》打造的主題歌，也被日媒形容為能替故事注入一股沉穩而堅定的能量，既不張揚，卻能在劇情推進時默默放大角色的內心狀態，讓觀眾在音樂中與人物同行。

《比熊貓更不擅長戀愛的我們》由上白石萌歌與生田斗真雙主演。（friDay影音提供）

松嶋菜菜子則為了新角色以俐落短髮亮相，她表示自己過去就曾依角色需求調整造型，因此對剪短頭髮並不排斥，這次更是出於對角色的想像主動提出建議。她認為國稅局調查官必須行動迅速、以工作為優先，在思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」時，自然就聯想到短髮，最能貼近角色的生活節奏與工作狀態。

千年一遇橋本環奈飾演不良少女轉職成腦神經外科醫師的《不良醫！》也已經上架。（friDay影音提供）

巧合的是，丈夫反町隆史也同時在其他電視台主演連續劇，被問到夫妻私下會不會交流拍戲心得時，松嶋笑說兩人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來」「大概幾點到家」這類行程上的工作聯絡，還會順便確認晚餐能不能在家吃，最後互相說一句「一起加油吧」，呈現出既務實又溫柔的日常相處。

除了《米之女：國稅局資料調查課》，friDay影音2026冬季檔同檔期多部新劇也各自展現鮮明風格。週六播出的《偵探先生，你的背包開了喔》由松田龍平主演，融合偵探與發明家的奇想設定，在輕鬆節奏中鋪陳溫暖人味；週日《比熊貓更不擅長戀愛的我們》由上白石萌歌與生田斗真雙主演，透過戀愛專欄代筆與動物求偶研究的對比，拆解情感與自我成長；週二的《不良醫！》則由橋本環奈領銜，描寫前不良少女轉職成腦神經外科醫師，在制度與現場之間直球對決醫療現實，讓本季日劇題材呈現出豐富多元的樣貌。

