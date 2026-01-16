松嶋菜菜子剪短髮！曝與反町隆史甜蜜夫妻日常

松嶋菜菜子主演《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相。（friDay影音提供）

松嶋菜菜子主演日劇《米之女：國稅局資料調查課》打頭陣，以俐落短髮亮相，她表示過去就曾依角色需求調整造型，因此對剪短頭髮並不排斥，這次更是出於自身的角色想像主動提出建議，她透露，因為希望塑造一名行動敏捷、工作至上的人物，在思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」時，自然而然就聯想到短髮，認為最能呼應角色的生活節奏與工作狀態。

巧合的是，丈夫反町隆史同樣在其他電視台主演連續劇，被問到夫妻之間私下都聊些什麼時，松嶋笑說，2人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡，她也補充，平時還會聊到晚餐能不能在家吃，最後互相說一句「彼此一起加油吧」，分享了夫妻之間自然又親密的相處日常，《米之女：國稅局資料調查課》每週五在friDay影音更新。

friDay影音2026冬季檔跟播日劇，除了《米之女：國稅局資料調查課》，週六接續推出松田龍平主演的怪咖偵探劇《偵探先生，你的背包開了喔》，週日則有上白石萌歌與生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，週二再追加橋本環奈化身太妹醫師、挑戰醫療體制的《不良醫！》。

