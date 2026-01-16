松嶋菜菜子新戲對打反町隆史！首揭25年婚姻細節獲讚「模範夫妻」

松嶋菜菜子近日曝光和反町隆史私下對話。（圖／達志影像）

現年52歲的女星松嶋菜菜子，與反町隆史結婚至今將邁入25周年。近期兩人主演的新戲，好巧不巧都選在黃金時段對打。日前，松嶋菜菜子為新戲出席宣傳活動時，也罕見分享夫妻倆私下的生活對話。

據日本媒體《熊本NEWS》9日報導，松嶋菜菜子出席新戲《米之女：國稅局資料調查課》的宣傳活動，巧合的是，她的老公反町隆史剛好在另個黃金時段主演《Ramune Monkey》。

被媒體問到，兩人私下會不會討論工作或是有彼此競爭的意味時？松嶋菜菜子笑著形容，夫妻倆回家後對話變得很像「業務聯絡」，因為都處於拍攝高峰期，彼此變得很忙碌，像是「明天幾點出門？」、「晚餐要在家吃嗎？」、「幾點到家？」之類。

雖然生活變得很制式化，但松嶋菜菜子強調，兩人會在出門前互相加油打氣，「今天也要一起加油喔！」展現為家庭、工作付出的革命情感。

反町隆史和松嶋菜菜子因《GTO麻辣教師》結緣，將在2月16日迎來結婚25周年。（圖／電視劇《麻辣教師GTO》劇照）

值得一提的是，這次松嶋菜菜子飾演的角色，非常愛吃米飯。她笑說，其實反町隆史也是對食材很講究的人，所以對於劇中「追求美味米飯」的設定，讓她備感親切。夫妻倆「互不干涉、互相支援」的相處模式，也獲得外界肯定，讚許是日本演藝界最佳模範夫妻。

