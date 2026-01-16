松嶋菜菜子曝光甜蜜婚姻生活 最常問老公反町隆史這件事

【緯來新聞網】friDay影音2026冬季檔接連推出多檔跟播日劇，「獨佔」整個週末。從週五由松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》打頭陣，週六接續推出松田龍平主演的怪咖偵探劇《偵探先生，你的背包開了喔》，週日則有上白石萌歌與生田斗真雙主演的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，週二再追加橋本環奈化身太妹醫師、挑戰醫療體制的《不良醫！》。

松嶋菜菜子為《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相。（圖／friDay影音提供）

廣告 廣告

松嶋菜菜子為《米之女：國稅局資料調查課》以俐落短髮亮相，她表示過去就曾依角色需求調整造型，因此對剪短頭髮並不排斥，這次更是出於自身的角色想像主動提出建議。她透露，因為希望塑造一名行動敏捷、工作至上的人物，在思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」時，自然而然就聯想到短髮，認為最能呼應角色的生活節奏與工作狀態。



巧合的是，丈夫反町隆史同樣在其他電視台主演連續劇，被問到夫妻之間私下都聊些什麼時，松嶋笑說兩人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡，她也補充，平時還會聊到晚餐能不能在家吃，最後互相說一句「彼此一起加油吧」，分享了夫妻之間自然又親密的相處日常。



除了松嶋菜菜子爽快俐落的《米之女：國稅局資料調查課》，週六接續登場的《偵探先生，你的背包開了喔》，由松田龍平飾演兼具偵探與發明家身份的主角，故事在奇想與日常之間遊走，帶出輕鬆卻不流於單薄的節奏。週日播出的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，由上白石萌歌、生田斗真雙主演，透過「戀愛專欄代筆」與「動物求偶研究」的反差設定，拆解情感與自我成長的課題，笑點之餘也留下餘韻。而週二推出的《不良醫！》，則由橋本環奈領銜，描寫前不良少女轉職腦神經外科醫師，直面制度與現場矛盾，用行動回應醫療現實。

松田龍平在《偵探先生，你的背包開了喔》飾演兼具偵探與發明家身份的主角。（圖／friDay影音提供）

上白石萌歌、生田斗真攜手演出《偵探先生，你的背包開了喔》。（圖／friDay影音提供）

橋本環奈在《不良醫！》中飾演前不良少女轉職腦神經外科醫師。（圖／friDay影音提供）

更多緯來新聞網報導

鍾欣凌主持三立、緯來《星廚之戰》熱度高 黃偉晉落敗網喊「不捨」

張信哲鳥巢開唱秒殺台北場時間出爐 聞張學友罹RSV喊：好害怕