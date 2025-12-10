松年大學成果展登場 侯友宜：持續學習享受樂活人生

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府長期推動銀髮學習，今（10）日松年大學舉辦動態成果展，包含國標舞、旗袍舞、異國風情舞蹈及樂器合奏等共20個表演節目，展現長者學習成果。新北市長侯友宜大讚長輩們展現出來的活力，同時鼓勵長者多學習、多運動，享受健康樂活的人生。

侯友宜表示，新北市65歲以上人口於今（114）年11月底已達80萬3,768人，占全市人口19.86%。為提供長者終身學習及社會參與的機會，市府開辦松年大學、銀色奇肌班、長青學苑等課程，今年共2,079班，逾7萬人參與，讓長輩們透過學習充實自我、保持活躍。此外，市府也持續強化社區互助網絡，設置銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，協助長者在新北在地安老樂活。

社會局說明，市府推廣「新五老運動」至各據點、社區，鼓勵長者參加幸福生涯、心靈支持、健康養生等講座，實踐老「有所用、有所為、有所學、有所樂、有所望」理想。松年大學設有春、秋兩季班，於每年2月及8月招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名參加。