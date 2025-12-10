松年大學辦動態成果展 侯友宜出席 (圖)

台北市 / 綜合報導 艋舺青山宮的靈安尊王，以「除瘟祛毒明察善惡」為信仰核心，暗巡遶境，更是每年的重頭戲。不少信眾一路跟隨，就連外國遊客都來感受熱鬧的氣氛，大讚台灣文化真的很有特色。不只在晚上舉辦的暗巡獨具特色，週四登場的遶境，包括北港媽祖等六大宮廟，都將齊聚，也讓信徒相當期待。 清脆的爆竹聲，響徹雲霄，信眾們聚集在街道兩旁，恭敬的迎接，青山宮靈安尊王，民眾說：「很熱鬧，特別熱鬧，真的很好，祈求我們台灣，大家都平安，今天(10)比較熱鬧，平常就有拜拜的習慣，所以想說求個平安，然後熱鬧，熱鬧也是(想來的)其中之一。」艋舺青山宮一年一度的遶境活動，來到第二天，吸引許多信眾共襄盛舉，而富有特色的民俗文化，吸引外國朋友的目光，西班牙遊客說：「很棒，非常非常棒，非常美麗。」外籍民眾說：「街上每一個角落，都很有生命力，這就是我為什麼喜歡台灣，純粹的生命力，(所以你喜歡台灣文化嗎)，我愛台灣文化。」外籍民眾，特別想用相機記錄文化之美，尤其繞境活動歷史悠久，這一次夜巡的青山王，青山八將陰陽師文武判官，通通是他的部將，青山宮常務委員黃學隆說：「(青山王)祂一樣跟城隍爺，有司法的神格，祂是除瘟，瘟疫之神也是。」青山宮一直是艋舺地區的重要信仰中心，備受信眾愛戴，接下來11日，青山王將進行正日繞境，雲林北港糖郊媽祖，西螺太平媽祖，以及木柵集應廟的保儀尊王，六大宮廟也會齊聚一堂。記者VS.民眾說：「(明天還會再來嗎)，明天(11)會，(為什麼明天還會再來)，因為北港媽祖(明天)也有來，我很喜歡北港媽祖。」等不及見證，眾神明與青山王，歷史性的團聚畫面，信眾祈求平安之餘，也再度體會到，民俗文化的獨特魅力。 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話